ASUS представляет широкое портфолио Copilot+ ПК на выставке Computex 2024

Искусственный интеллект для всех: серия ASUS Vivobook S

ASUS Vivobook S 15 (S5507) – передовое устройство новой эры искусственного интеллекта, которое было представлено на отдельном мероприятии незадолго до выставки. Этот 15,6-дюймовый ультрапортативный ноутбук толщиной 1,47 см и весом 1,42 кг стал первым Copilot+ ПК ASUS на базе вычислительной платформы Snapdragon X Elite с аппаратной поддержкой функций искусственного интеллекта. Аккумулятор устройства способен обеспечить до 18 часов автономной работы. ASUS Vivobook S 15 предлагает встроенную поддержку студийных эффектов Windows и камеру AiSense. Эта камера поддерживает адаптивное затемнение (яркость экрана снижается, когда пользователь отводит от него взгляд) и адаптивную блокировку (ноутбук автоматически блокируется, когда пользователь от него отходит, и разблокируется, когда тот возвращается). Также поддерживаются приложения Live Captions для создания субтитров на английском языке в режиме реального времени и Cocreator, которое преобразует наброски в завершенные изображения. Эти инновационные технологии не только обеспечивают улучшенную защиту конфиденциальности, но и повышают удобство для пользователя, а также помогают в реализации творческих проектов. Среди прочих достоинств ASUS Vivobook S 15 – великолепный дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц в сочетании с высококачественной аудиосистемой, сертифицированной фирмой Harman Kardon и наделенной поддержкой технологии Dolby Atmos®. При этом Vivobook S 15 отличается удивительной портативностью – он заключен в прочный цельнометаллический корпус толщиной всего 1,47 см, а вес устройства составляет всего 1,42 кг. Клавиатура со светодиодной подсветкой (одна зона), которая настраивается по вкусу пользователя, также оснащена специальной клавишей Copilot для быстрого вызова интеллектуального ассистента.