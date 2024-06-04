Директор Латвийской Национальной оперы и балета (LNOB) Эгилс Силиньш недавно получил серьезную травму после падения с трехметровой высоты.
"Я мог остаться в инвалидной коляске до конца жизни". Директор Оперы получил серьёзную травму, упав с крыши
"Мне повезло, потому что я мог остаться в инвалидной коляске до конца своей жизни", - говорит Силиньш.
Он упал с крыши во время ремонта своего дома в Лапмежциемсе.
Председатель правления Оперы перенес операцию на позвоночнике, и теперь его движения ограничены.
В разговоре с изданием Kas Jauns он отметил: "С высоты более трех метров я упал с лестницы на спину и получил травму спины.
Надо сказать, что мне повезло, ведь могло случиться так, что я остался бы в инвалидной коляске на всю жизнь".
Силиньш не планирует долго оставаться на больничном. 14 июня он примет участие в исполнении Реквиема Джузеппе Верди в Латвийской Национальной опере. Это будет его единственное выступление в LNOB в этом сезоне.
Больше читайте в выпуске Kas Jauns от 4 июня.
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