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Актер Театра им. Чехова Маликов о награде и профессии: "В декабре получил гражданство Латвии"

Toms Treibergs TVNET rus.tvnet.lv
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В Международный день театра Союз театральных деятелей Латвии (LTDS) сообщил имена лауреатов своей ежегодной премии. Среди них был и артист Рижского русского театра им. Михаила Чехова Александр Маликов. Церемония награждения состоялась 3 июня в здании Латвийской академии культуры (LKA) - в Театральном музее Эдуарда Смильгиса. Смотрите фото!

Церемонию открыл председатель правления Союза театральных деятелей Латвии Оярс Рубенис, а вел директор Театрального музея Янис Силиньш. Лауреатам были вручены почетные знаки - ордена работы художника Мары Шустини.

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