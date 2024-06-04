Задоров о возвращении в Россию: "На следующий же день окажусь в Сибири"

В этом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Задоров играл вместе с латвийским голкипером Артуром Шиловым и нападающим Теодором Блюгером в составе "Ванкувер Кэнакс".

Этим летом российский защитник стал свободным агентом, поэтому его будущее в НХЛ на данный момент под вопросом. Ясно одно: он не вернется в Россию в ближайшее время, потому что его могут сурово наказать за мнение, которое не нравится Кремлю.

Задоров, выступающий в сильнейшей хоккейной лиге мира с 2013 года, является одним из немногих российских спортсменов, публично выступивших против вторжения России в Украину.

"Возвращение в Россию? На следующий же день я буду в Сибири", - цитирует Задорова канадское издание Sportsnet.

Вместо возвращения в Россию хоккеист планирует провести лето в Майами с семьей. Он хочет подписать долгосрочный контракт с одним из претендентов на титул НХЛ. По его словам, он еще сможет отыграть около семи сезонов на высшем уровне.

В регулярном сезоне НХЛ Задоров в составе "Ванкувера" провел 54 матча, забросив пять шайб и сделав девять результативных передач. В нынешнем плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности "+3".

Задоров участвовал в двух чемпионатах мира в составе сборной России.

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