На "гольфе" уехал в неизвестном направлении - ищут пропавшего без вести Арийса

Рижское Восточное управление Госполиции разыскивает пропавшего без вести Арийса Нейманиса, который 2 июня этого года уехал в неизвестном направлении на принадлежащем ему автомобиле VW Golf с государственным регистрационным номерным знаком KT-4183 и до сих пор не дал о себе знать родственникам, сообщили порталу Apollo.lv в Госполиции.