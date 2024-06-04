На "гольфе" уехал в неизвестном направлении - ищут пропавшего без вести Арийса

Рижское Восточное управление Госполиции разыскивает пропавшего без вести Арийса Нейманиса, который 2 июня этого года уехал в неизвестном направлении на принадлежащем ему автомобиле VW Golf с государственным регистрационным номерным знаком KT-4183 и до сих пор не дал о себе знать родственникам, сообщили порталу Apollo.lv в Госполиции.
Приметы мужчины: рост около 192 см, среднего телосложения, волосы короткие. Был одет в синие шорты и синюю футболку.
Госполиция призывает посмотреть на изображение мужчины и отозваться каждого, у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.
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