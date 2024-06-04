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Фото В Эстонии на стройплощадке обнаружен человеческий скелет

rus.postimees.ee
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Во вторник в районе новостроек Мяннимяэ в Вильянди, в Эстонии, работники, копая канаву с помощью экскаватора, наткнулись на человеческий скелет. Работы были немедленно остановлены, и на место происшествия вызвали специалистов. Раскопки были немного расширены, и было обнаружено больше человеческих останков, сообщает Rus.Postimees.

Перевод: Сергей Светлов

Эксперты быстро поняли, что это не военное захоронение, как сначала предполагалось, а кладбище, которому, по первоначальным оценкам, 150-200 лет и о существовании которого никто не имел ни малейшего представления.

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