Фото В Эстонии на стройплощадке обнаружен человеческий скелет

Во вторник в районе новостроек Мяннимяэ в Вильянди, в Эстонии, работники, копая канаву с помощью экскаватора, наткнулись на человеческий скелет. Работы были немедленно остановлены, и на место происшествия вызвали специалистов. Раскопки были немного расширены, и было обнаружено больше человеческих останков, сообщает Rus.Postimees.
Перевод: Сергей Светлов
Эксперты быстро поняли, что это не военное захоронение, как сначала предполагалось, а кладбище, которому, по первоначальным оценкам, 150-200 лет и о существовании которого никто не имел ни малейшего представления.