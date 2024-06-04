Фото В Эстонии на стройплощадке обнаружен человеческий скелет

Во вторник в районе новостроек Мяннимяэ в Вильянди, в Эстонии, работники, копая канаву с помощью экскаватора, наткнулись на человеческий скелет. Работы были немедленно остановлены, и на место происшествия вызвали специалистов. Раскопки были немного расширены, и было обнаружено больше человеческих останков, сообщает Rus.Postimees.