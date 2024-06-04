Видео "Он не за день таким стал". Под Ригой школьник нападает на учительницу и терроризирует других учеников

Родители, чьи дети учатся в одном классе с мальчиком, заранее подняли тревогу у руководства учебного заведения по поводу неадекватного поведения ученика.

"Отреагировали еще в апреле, когда он вскочил на стол и, кажется, кидал телефоны, опрокинул столы, хотел уколоть карандашом", - пояснил встревоженный отец, подчеркнув, что конкретный воспитанник регулярно мешает освоению учебного материала.

Есть опасения, что именно из-за конкретного ученика кто-то из преподавателей бросил работу в Бабитской средней школе.

"Дочь написала, чтобы я поспешил забрать ее из школы, потому что ученик угрожал ее ударить, и попытался это сделать", - написал в родительском чате родитель другой ученицы.

Заместитель руководителя Центра защиты детей Валентина Горбунова пояснила, что мальчик "за один день таким не стал - он посещал один из детских садов, где тоже были какие-то поведенческие проблемы. Вопрос - как на это отреагировали взрослые? Как это решали"?

Некоторые родители считают, что на поведение конкретного мальчика не реагируют, так как он является родственником некоего должностного лица самоуправления.

Видео: сюжет Bez Tabu

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