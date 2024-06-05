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В среду потеплеет до +26. В следующий раз такое будет нескоро

rus.tvnet.lv/LETA
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Жара в городе
Жара в городе Фото: Ieva Lūka/LETA

В среду, 5 июня, максимальная температура воздуха в Латвии ожидается от +20 градусов местами на побережье до +26 градусов в восточных краях, прогнозируют синоптики.

В четверг страну пересечет холодный атмосферный фронт, и, в соответствии с нынешними прогнозами, до +25 градусов в первой половине июня температура больше не поднимется.

В среду днем и вечером в центральной и восточной части страны локально возможен кратковременный дождь. День будет преимущественно солнечным, со слабым ветром, в Курземе также ожидается умеренный юго-западный ветер.

В Риге прогнозируется небольшая облачность, без осадков. При слабом ветре воздух прогреется до +24...+25 градусов.

Галерея: Жаркий летний день в Риге

Местами в Латвии сохраняется высокая пожароопасность в лесах, предупреждают синоптики.

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