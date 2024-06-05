Пациентам, не говорящим по-латышски, придется обеспечивать перевод

Законом также планируется усилить обязанность медицинского учреждения обеспечивать законному представителю несовершеннолетнего пациента или иному выбранному пациентом представителю постоянное присутствие или поддержку во время лечения, если оно не мешает лечению и этому не препятствуют обстоятельства.

Также планируется определить, что медучреждение должно обеспечить физическое и психическое благополучие несовершеннолетнего пациента во время лечения, право на образование, творчество и проведение свободного времени в соответствии с возрастом, насколько это возможно. Ожидается, что медучреждение должно будет обеспечить право несовершеннолетнего пациента выражать мнение о медицинской помощи, высказывать предложения и жалобы.

Поправки также призваны закрепить в законе право пациента на лечение только в присутствии тех лиц, которые непосредственно участвуют в лечении. Также предполагается установить, что больной имеет право пригласить другое лицо при условии, что оно не мешает лечению.

Бывают ситуации, когда пациенту необходима особая физическая и эмоциональная поддержка, например, когда он узнает о тяжелом или неизлечимом заболевании, отмечают авторы законопроекта.

В случае, если пациент не знает латышского и говорит на языке, который не понимает лечащее лицо, пациенту придется обеспечить перевод, предусматривают поправки.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, решение по нему в окончательном чтении должен принять Сейм.

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