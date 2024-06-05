Пациентам, не говорящим по-латышски, придется обеспечивать перевод

Во вторник, 4 июня, Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала в третьем чтении поправку к Закону о правах пациентов, которая предусматривает, что пациенту придется обеспечить переводчика, если он не знает латышского и говорит на языке, который не понимает врач.
Как сообщила пресс-служба Сейма, поправки также предусматривают установить в законе, что перед началом плановых медицинских услуг поставщик услуг будет обязан проинформировать пациента о стоимости услуг и порядке оплаты.
Также планируется установить, что руководитель медицинского учреждения несет ответственность за обнародование информации о возможностях получения медицинских услуг и порядке оплаты в медицинском учреждении. Как отмечают авторы в аннотации к законопроекту, в настоящее время наблюдаются случаи, когда пациенту сообщается о необходимости внесения соответствующего платежа только после манипуляции, что создает ситуацию, когда он может оказаться не в состоянии оплатить полученные услуги.
Также планируется усилить право пациента на своевременное получение информации о своем здоровье. Поправками предусмотрено, что его оказывает лечащий врач или другой медицинский персонал, участвующий в лечении, в соответствии со своей компетенцией.
Лечащий врач может отложить предоставление информации пациенту только в том случае, если он обоснованно предполагает, что немедленное предоставление информации может создать существенную угрозу для жизни или здоровья пациента или других лиц, говорится в законопроекте. Информация должна предоставляться в понятной пациенту форме, с разъяснением медицинских терминов и с учетом возраста, состояния здоровья, зрелости и опыта пациента, предусматривают поправки.
Законом также планируется усилить обязанность медицинского учреждения обеспечивать законному представителю несовершеннолетнего пациента или иному выбранному пациентом представителю постоянное присутствие или поддержку во время лечения, если оно не мешает лечению и этому не препятствуют обстоятельства.
Также планируется определить, что медучреждение должно обеспечить физическое и психическое благополучие несовершеннолетнего пациента во время лечения, право на образование, творчество и проведение свободного времени в соответствии с возрастом, насколько это возможно. Ожидается, что медучреждение должно будет обеспечить право несовершеннолетнего пациента выражать мнение о медицинской помощи, высказывать предложения и жалобы.
Поправки также призваны закрепить в законе право пациента на лечение только в присутствии тех лиц, которые непосредственно участвуют в лечении. Также предполагается установить, что больной имеет право пригласить другое лицо при условии, что оно не мешает лечению.
Бывают ситуации, когда пациенту необходима особая физическая и эмоциональная поддержка, например, когда он узнает о тяжелом или неизлечимом заболевании, отмечают авторы законопроекта.
В случае, если пациент не знает латышского и говорит на языке, который не понимает лечащее лицо, пациенту придется обеспечить перевод, предусматривают поправки.
Для того чтобы законопроект вступил в силу, решение по нему в окончательном чтении должен принять Сейм.
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