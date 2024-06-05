На площади у Origo ранили ножом подростка-иностранца

23 мая этого года на Привокзальной площади Риги получил легкие ранения мальчик 2008 года рождения, являющийся гражданином иностранного государства. Правоохранители получили информацию, что телесные повреждения ножом во время бытового конфликта ему мог нанести взрослый мужчина.

Прибывшие на место сотрудники полиции там же задержали подозреваемого, а пострадавшего доставили в ближайшее медицинское учреждение. Мальчика 2008 года рождения уже на следующий день выписали из больницы, его жизни ничего не угрожает.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 130 Уголовного закона - за умышленное причинение легкого телесного повреждения. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до одного года, временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами, либо штрафом.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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