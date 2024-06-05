Двойные граждане Украины больше не смогут покидать страну

С 1 июня Украина отменила исключение о "проживании за границей", которое ранее позволяло некоторым украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.

"После этих изменений двойные граждане США и Украины, в том числе проживающие в США, больше не смогут покидать страну. Украинское законодательство не признает двойное гражданство. Поэтому двойные граждане США и Украины, находясь в Украине, считаются только гражданами Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины", - говорится в сообщении посольства.

Посольство США напомнило, что в соответствии с военным положением в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. Ранее мужчины с двойным американо-украинским гражданством этой возрастной группы могли въезжать в Украину, а затем выезжать из нее, если они отменили регистрацию своего места жительства в Украине и зарегистрировали место жительства в США.

"По нашей информации, с 1 июня это исключение отменено", - говорится в сообщении посольства.

Посольство США посоветовало мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, имеющим гражданство США и Украины или которые "претендуют на получение украинского гражданства и не желают оставаться в Украине на неопределенный срок, воздержаться от любых поездок в Украину".

"Очень высок риск того, что вас не выпустят, даже если у вас есть американский паспорт", - резюмировали в пресс-службе посольства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!