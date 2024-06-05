The Moscow Times сослалось на нескольких российских чиновников, которые видели Путина на публичных мероприятиях.

"9 мая этого года вождь во время парада явно носил скрытый бронежилет", - сказал российский чиновник о появлении Путина на московском параде в честь "Дня Победы" в этом году.

Путин, вступивший в свой пятый срок на посту президента России в марте этого года, приветствовал генералов вживую на ежегодном военном параде 9 мая. На видео 71-летний диктатор скованно двигался, и было замечено, как он несколько раз поправлял одежду на правом плече.

Видео: Парад в честь 9 мая в Москве

"Движения верхней части тела Путина выглядят неестественно, его плечи кажутся слишком широкими и угловатыми, не соответствующими форме лопаток спины", - рассказала The Moscow Times консультант по безопасности Джейд Миллер.

"Я думаю, что Путин во время посещения парада носил какой-то баллистический щит", - сказала она.

Путин начал носить бронежилеты в 2023 году, сообщает издание. Официальные лица заявили The Moscow Times, что это было реализовано благодаря команде безопасности Путина - службой безопасности президента России.

Это не первый раз, когда сообщается об опасениях Путина перед возможным убийством.

В сентябре бывший сотрудник службы безопасности Путина Виталий Брижатый рассказал независимому российскому телеканалу "Дождь", что Путин однажды нанял вооруженных водолазов для обыска его частного пляжа в поисках потенциальных нападающих.

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