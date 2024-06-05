Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин на публичных мероприятиях на открытом воздухе начал носить "скрытый бронежилет", сообщает американское издание Business Insider со ссылкой на независимое российское СМИ The Moscow Times.
The Moscow Times сослалось на нескольких российских чиновников, которые видели Путина на публичных мероприятиях.
"9 мая этого года вождь во время парада явно носил скрытый бронежилет", - сказал российский чиновник о появлении Путина на московском параде в честь "Дня Победы" в этом году.
Путин, вступивший в свой пятый срок на посту президента России в марте этого года, приветствовал генералов вживую на ежегодном военном параде 9 мая. На видео 71-летний диктатор скованно двигался, и было замечено, как он несколько раз поправлял одежду на правом плече.
Видео: Парад в честь 9 мая в Москве
"Движения верхней части тела Путина выглядят неестественно, его плечи кажутся слишком широкими и угловатыми, не соответствующими форме лопаток спины", - рассказала The Moscow Times консультант по безопасности Джейд Миллер.
"Я думаю, что Путин во время посещения парада носил какой-то баллистический щит", - сказала она.
Путин начал носить бронежилеты в 2023 году, сообщает издание. Официальные лица заявили The Moscow Times, что это было реализовано благодаря команде безопасности Путина - службой безопасности президента России.
Это не первый раз, когда сообщается об опасениях Путина перед возможным убийством.
В сентябре бывший сотрудник службы безопасности Путина Виталий Брижатый рассказал независимому российскому телеканалу "Дождь", что Путин однажды нанял вооруженных водолазов для обыска его частного пляжа в поисках потенциальных нападающих.
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