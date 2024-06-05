Блогер собралась судиться с Алдисом Гобземсом за слив обнаженных фото

За последние полгода Гобземс опубликовал пикантные фото не только Синдии, но и ряда других известных дам. В день, когда несколько тысяч человек увидели обнаженные снимки Синдии, ее первой реакцией был шок.

Эта фотосессия была сделана десять лет назад. На вопрос, как Синдия справилась с этой ситуацией, инфлюенсер отвечает: "Я решила подойти к этому совершенно по-другому — я пошутила по этому поводу. Я опубликовала видео, в котором предложила купить мое онлайн-тренинг по коду "Гобземс" со скидкой 50%. Скидка прошла очень хорошо, я заработала свои деньги за несколько дней и остался довольна всей ситуацией.

Конечно, фолловеры продолжали приходить, но я тоже видела резонанс от этого в комментариях — они смеялись над этим. Это очень важно для тех создателей контента, которые заботятся о своем публичном имидже. Главное не зайти в эту канаву, а повернуть все это совсем в другую сторону".

Но первая реакция Синдии была совершенно иной – ее руки дрожали, и она была в полном шоке. "Я даже позвонила своему адвокату утром, чтобы узнать, что я могу сделать. Мы решили подождать день и посмотреть, как все будет развиваться, прежде чем принимать меры", - говорит Синдия.

Однако ей до сих пор не ясно, кто слил эти фотографии, ведь когда-то она хранила их в надежном месте.

Инфлюенсер признается, что сама не обращалась к Алдису, поскольку была уверена, что переписка будет предана огласке и направлена ​​против нее. Также Синдия не потребовала компенсации морального ущерба, чтобы избежать спекуляций о том, что она "опять продалась".

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