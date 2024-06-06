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Либеральные черви, интервью коту и Нацобъединение по-русски - изучаем дикий политический пиар

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Главные сюжеты политического пиара.
Главные сюжеты политического пиара. Фото: коллаж RUS TVNET

Как друг познается в беде, так и политические партии познаются в рекламных кампаниях. В программе можно написать многое, да и интервью даются с пониманием, что их услышит и прочитает широкая аудитория. А вот в рекламе - что на улицах, что в соцсетях, что в буклетах - партии точно целятся в своего избирателя. Давайте же пройдемся по самым ярким политическим рекламам этого сезона.

Я просмотрел социальные сети и рекламные буклеты: как партий, так и некоторых и представителей. Давайте же окунемся в мир политического маркетинга и узнаем, кто заставит нас есть червей, кто прокатится на скейтборде, а кто подарит вату депутату от Русского союза Латвии!

Латвия на первом месте - либералы заставляют есть червей

Я должен признаться - вся эта статья появилась благодаря кандидату на выборы в Европарламент от партии "Латвия на первом месте" Леонтия Мороза. 

Ничто не предвещало беды, когда вдруг YouTube решил мне перед очередным роликом показать эту рекламу.

Я пересмотрел этот ролик уже раз 15. Призывается голосовать против "замысла либералов заставить нас есть червей".

Возможно, я что-то упустил, но... Какие именно либералы и когда пытались заставить всех есть червей? И почему Мороз в начале говорит "оставим насекомых птицам"? Он считает червей насекомыми? Или это просто два отдельных призыва? Вопросов больше, чем ответов.

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