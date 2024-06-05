Лыжник сборной Италии и его девушка погибли в результате несчастного случая в горах

"Трагедия потрясла мир зимнего спорта. Лыжник Жан Даниэль Пессион, член сборной Италии по горнолыжному спорту, попал в трагическую аварию над курортом Шамполюк. Его девушка также погибла", - говорится в официальном заявлении Федерации зимних видов спорта Италии.

Девушка Пессиона, Элиза Арлиан, была 26-летним лыжным инструктором и учителем.

Как сообщает итальянское СМИ Rai, пара отправилась на вершину горы Цербион ранним утром 1 июня. Когда они не вернулись, туда были отправлены спасатели.

Спустя несколько часов Песион и Арлиана были найдены без признаков жизни. По информации, доступной итальянским СМИ, они упали с высоты около 700 метров.

Лучшие результаты в профессиональной карьере Пессион показал в 2021 году, когда занял 15-е место на чемпионате мира. В 2022 году он остался на 22-й позиции.

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