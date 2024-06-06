У Бриедиса появится шанс на реванш? Усик удивил своими планами на будущее

В мае Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлой весовой категории. В декабре у него запланирован бой-реванш против британца Тайсона Фьюри.

Украинский боксер стал первым в этом столетии абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Ранее он также выигрывал этот титул в первой тяжёлой весовой категории.

37-летний Усик указал, что после второго боя с Фьюри может вернуться в весовую категорию до 90,7 кг. "Я хочу провести больше боев в тяжелом весе", - заявил украинец в подкасте 3 Knockdown Rule, слова которого приводит британская телекомпания BBC.

"Может быть, я смогу во второй раз стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе - у меня есть такой план", – поделился Усик.

"Когда я начинаю готовиться к тренировочному лагерю, то мне приходится очень много есть. Для меня всё это очень тяжело", - признался украинец. Перед боем с Фьюри Усик весил около 101,6 килограмма. Это был самый большой вес в его карьере.

Напомним, в январе 2018 года Усик победил Бриедиса, нанеся латвийскому боксеру первое поражение в карьере.

Усик выиграл бой в Риге по очкам. Один из трех судей поединка посчитал, что поединок украинского и латвийского боксеров завершился вничью со счетом 114-114. Тогда Бриедис оказал Усику самое ожесточенное сопротивление в карьере, но реванша впоследствии не было - украинский боксер решил подняться на один вес.

Пока неясно, будет ли Усик снова заинтересован поединком с Бриедисом, который проиграл свои последние два боя австралийскому боксеру Джею Опатаю.

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