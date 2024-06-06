После долгих дискуссий, наконец, принято решение переименовать VARAM

Как ранее сообщили в VARAM, название министерства решено изменить с учетом предстоящей реорганизации VARAM и Министерства климата и энергетики.

До 30 июня этого года необходимо провести перевод областей политики охраны окружающей среды, за исключением природоохранных, и связанных функций, соответствующего персонала, прав, обязательств, имущества и бюджетных программ из VARAM в Министерство климата и энергетики.

Как отметили в министерстве, новое название - Министерство умной администрации и регионального развития - отражает компетенцию учреждения в сфере цифровой трансформации.

Название министерства является важным элементом, отражающим приоритеты и направления государства или правительства.

После реорганизации VARAM станет руководящим учреждением госуправления в таких сферах, как охрана природы, региональное развитие, развитие самоуправлений и надзор за ними, планирование развития территории и управление землей, управление услугами госуправления, планирование, координация и управление развитием информационного общества и цифровой трансформации, а также управление цифровыми технологиями госуправления.

Как сообщалось, ранее прозвучала идея переименовать VARAM в Министерство охраны природы и регионального развития, или DARAM.

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