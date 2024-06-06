В возрасте 24 лет умер латвийский футболист Жануэль Скопенко

Об этом сообщает "Валмиера" и Латвийская федерация футбола (LFF). Обстоятельства смерти пока не разглашаются.

Скопенко начал карьеру в команде Rēzeknes FA. Играл также в командах Jēkabpils SC, TFK "Rēzekne" и Valmiera.

В 2019 году Скопенко представлял сборную Латвии по футзалу U-19 в финальном турнире чемпионата Европы, который проходил в Риге.

Игравший на позиции полузащитника Скопенко также играл за команды в Хорватии, Литве и Польше.

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