В возрасте 24 лет умер латвийский футболист Жануэль Скопенко

В возрасте 24 лет скончался футболист Жануэль Скопенко, игравший в системе клуба "Вирслиги" Латвии "Валмиера".
Об этом сообщает "Валмиера" и Латвийская федерация футбола (LFF). Обстоятельства смерти пока не разглашаются.
June 6, 2024
Скопенко начал карьеру в команде Rēzeknes FA. Играл также в командах Jēkabpils SC, TFK "Rēzekne" и Valmiera.
В 2019 году Скопенко представлял сборную Латвии по футзалу U-19 в финальном турнире чемпионата Европы, который проходил в Риге.
Игравший на позиции полузащитника Скопенко также играл за команды в Хорватии, Литве и Польше.
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