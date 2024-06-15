Жёны и подруги футболистов Евро-2024, которые будут болеть как никто другой

14 июня стартовал чемпионат Европы по футболу 2024 года, который продлится ровно месяц. Следить за успехами футболистов будут не только болельщики по всему миру, но также жёны и возлюбленные игроков.
Чемпионат Европы по футболу этим летом проходит в 10 городах Германии, а действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая на Евро-2020 нанесла поражение англичанам.
Давайте посмотрим, кто будет вдохновлять футболистов на протяжении всего Евро-2024.
Украина. Андрей Лунин ("Реал Мадрид", Испания) и его жена Анастасия Томазова
Сербия. Лука Йович ("Милан", Италия) и его подруга София Милошевич
Бельгия. Аксель Витсель ("Атлетико Мадрид", Испания) и его жена Рафаэлла Сабо Витсель
Германия. Илкай Гюндоган ("Барселона", Испания) и его жена, модель и телеведущая Сара
Словения. Ян Облак ("Атлетико Мадрид", Испания) и его подруга, сербская теннисистка Ольга Данилович
Польша. Роберт Левандовски ("Барселона", Испания) и его жена Анна
Грузия. Георгий Цитаишвили ("Динамо" Батуми) и его супруга София
Украина. Александр Зинченко ("Арсенал", Англия) и его жена Влада Седан
Испания. Альваро Мората ("Атлетико Мадрид") и его жена Элис
Португалия. Криштиану Роналду ("Аль-Наср", Саудовская Аравия) и его невеста Джорджина Родригес
Хорватия. Матео Ковачич ("Манчестер Сити", Англия) и его супруга Изабель
Англия. Джуд Беллингем ("Реал Мадрид", Испания) и его девушка Лаура
Франция. Антуан Гризманн ("Атлетико Мадрид", Испания) и его жена Эрика Чоперена
Италия. Федерико Кьеза ("Ювентус") и его девушка Люция Брамани
Нидерланды. Маттейс де Лигт ("Бавария", Германия) и его девушка Аннеки Моленар
Австрия. Марко Арнаутович ("Интер", Италия) и его жена Сара
Бельгия. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия) и его жена Мишель Лакруа
Шотландия. Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед", Англия) и его подруга Кэм Ридинг
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