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Жёны и подруги футболистов Евро-2024, которые будут болеть как никто другой

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14 июня стартовал чемпионат Европы по футболу 2024 года, который продлится ровно месяц. Следить за успехами футболистов будут не только болельщики по всему миру, но также жёны и возлюбленные игроков. 

Чемпионат Европы по футболу этим летом проходит в 10 городах Германии, а действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая на Евро-2020 нанесла поражение англичанам.

Давайте посмотрим, кто будет вдохновлять футболистов на протяжении всего Евро-2024.

Украина. Андрей Лунин ("Реал Мадрид", Испания) и его жена Анастасия Томазова

Сербия. Лука Йович ("Милан", Италия) и его подруга София Милошевич

Бельгия. Аксель Витсель ("Атлетико Мадрид", Испания) и его жена Рафаэлла Сабо Витсель

Германия. Илкай Гюндоган ("Барселона", Испания) и его жена, модель и телеведущая Сара

Словения. Ян Облак ("Атлетико Мадрид", Испания) и его подруга, сербская теннисистка Ольга Данилович

Польша. Роберт Левандовски ("Барселона", Испания) и его жена Анна

Грузия. Георгий Цитаишвили ("Динамо" Батуми) и его супруга София

Украина. Александр Зинченко ("Арсенал", Англия) и его жена Влада Седан

Испания. Альваро Мората ("Атлетико Мадрид") и его жена Элис

Португалия. Криштиану Роналду ("Аль-Наср", Саудовская Аравия) и его невеста Джорджина Родригес

Хорватия. Матео Ковачич ("Манчестер Сити", Англия) и его супруга Изабель

Англия. Джуд Беллингем ("Реал Мадрид", Испания) и его девушка Лаура

Франция. Антуан Гризманн ("Атлетико Мадрид", Испания) и его жена Эрика Чоперена

Италия. Федерико Кьеза ("Ювентус") и его девушка Люция Брамани

Нидерланды. Маттейс де Лигт ("Бавария", Германия) и его девушка Аннеки Моленар

Австрия. Марко Арнаутович ("Интер", Италия) и его жена Сара

Бельгия. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия) и его жена Мишель Лакруа

Шотландия. Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед", Англия) и его подруга Кэм Ридинг

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