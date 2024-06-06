Умер польский солдат, зарезанный мигрантом на границе с Беларусью

Скончался польский солдат, которого ранил ножом мигрант на границе с Беларусью, сообщило в четверг, 6 июня, командование польской армии.
На прошлой неделе польская армия сообщила, что солдат был серьезно ранен, когда его "с белорусской стороны ударил ножом мигрант".
В четверг армия сообщила о его смерти.
"Несмотря на оказанную на месте бандитского нападения на границе с Беларусью помощь и усилия врачей, его жизнь спасти не удалось", - говорится в сообщении командования.
Местные СМИ сообщили, что солдат получил ножевое ранение через пятиметровый металлический забор, когда патрулировал территорию.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил соболезнования семье солдата.
"Молодой солдат Матеуш отдал свою жизнь, защищая границу Республики Польша. Родина и его соотечественники не забудут эту жертву", - заявил Туск в микроблоге Х.
Польская армия также сообщила о двух других нападениях на солдат вблизи границы на прошлой неделе: один солдат был ранен ножом, прикрепленным к палке, а другой получил травму лица в результате нападения с разбитой бутылкой.
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