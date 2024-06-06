Умер польский солдат, зарезанный мигрантом на границе с Беларусью

На прошлой неделе польская армия сообщила, что солдат был серьезно ранен, когда его "с белорусской стороны ударил ножом мигрант".

В четверг армия сообщила о его смерти.

"Несмотря на оказанную на месте бандитского нападения на границе с Беларусью помощь и усилия врачей, его жизнь спасти не удалось", - говорится в сообщении командования.

Местные СМИ сообщили, что солдат получил ножевое ранение через пятиметровый металлический забор, когда патрулировал территорию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил соболезнования семье солдата.

"Молодой солдат Матеуш отдал свою жизнь, защищая границу Республики Польша. Родина и его соотечественники не забудут эту жертву", - заявил Туск в микроблоге Х.

Польская армия также сообщила о двух других нападениях на солдат вблизи границы на прошлой неделе: один солдат был ранен ножом, прикрепленным к палке, а другой получил травму лица в результате нападения с разбитой бутылкой.

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