В четверг Европа отмечает 80-летнюю годовщину высадки союзников в Нормандии — одной из самых важных операций Второй мировой войны, положившей начало освобождению нескольких европейских стран от нацистской оккупации.
Снова высадка через 80 лет. В Нормандии отмечают годовщину важнейшей операции Второй мировой войны - фотографии
6 июня 1944 года британские, американские и канадские войска высадились на побережье на севере Франции. Этот день на Западе называют «День Д» (D-Day).
В церемониях, которые проходят на месте высадки, принимают участие лидеры США, Франции, Великобритании и Канады. Там также находится британский король Карл III, в торжествах принял участие президент Украины Владимир Зеленский.
Российского президента Владимира Путина на церемонии не пригласили из-за вторжения в Украину.
Мы собрали самые яркие фотографии происходящего в Нормандии.
Торжества начались на рассвете. Реконструкторы высадки и просто зрители собрались на пляже «Голд-бич» — одном из пяти основных секторов высадки войск в 1944 году.
Высадка в Нормандии была первым этапом операции «Оверлорд» (Overlord) — вторжения в оккупированную нацистами Европу с целью положить конец Второй мировой войне.
Она стала крупнейшей в мировой истории морской десантной операцией, в которой приняло участие около 150 тысяч британских, канадских и американских военнослужащих.
Ветерану Королевских военно-воздушных сил Великобритании Бернарду Моргану 100 лет, но он приехал в Нормандию для участия в памятных мероприятиях Британского Королевского Легиона.
Представлять Британию на юбилейных празднованиях D-Day приехали король Карл III, королева Камилла, принц Уэльский Уильям, премьер-министр страны Риши Сунак и лидер оппозиции Кир Стармер. Встретили высоких гостей президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит.
Король Карл III возложил венок на мемориале британских военных в Нормандии. Свои отдельные мемориалы на французском побережье есть у военнослужащих США и Канады, сыгравших ключевую роль (вместе с британцами) в открытии второго фронта.
США на празднованиях во Франции представляет президент Джо Байден с супругой Джилл, Канаду — премьер-министр Джастин Трюдо.
Десант канадских парашютистов возле деревни Курсёль-сюр-Мер, где расположено крупнейшее кладбище военнослужащих из Канады, стал частью торжеств.
К концу дня 6 июня 1944 года союзникам удалось закрепиться на территории Франции. Менее чем через год нацистская Германия капитулировала.
Сегодня ветераны возвращаются на берег французского побережья, где 80 лет назад они высаживались под шквальным огнем немецких орудий.
Самым молодым ветеранам D-Day сегодня уже под 100. Для большинства из них это последний большой юбилей их исторического подвига, который они успеют отпраздновать.