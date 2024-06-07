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Снова высадка через 80 лет. В Нормандии отмечают годовщину важнейшей операции Второй мировой войны - фотографии

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: AFP

В четверг Европа отмечает 80-летнюю годовщину высадки союзников в Нормандии — одной из самых важных операций Второй мировой войны, положившей начало освобождению нескольких европейских стран от нацистской оккупации.

6 июня 1944 года британские, американские и канадские войска высадились на побережье на севере Франции. Этот день на Западе называют «День Д» (D-Day).

В церемониях, которые проходят на месте высадки, принимают участие лидеры США, Франции, Великобритании и Канады. Там также находится британский король Карл III, в торжествах принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Российского президента Владимира Путина на церемонии не пригласили из-за вторжения в Украину.

Мы собрали самые яркие фотографии происходящего в Нормандии.

Торжества начались на рассвете. Реконструкторы высадки и просто зрители собрались на пляже «Голд-бич» — одном из пяти основных секторов высадки войск в 1944 году.

Фото: Getty Images

Высадка в Нормандии была первым этапом операции «Оверлорд» (Overlord) — вторжения в оккупированную нацистами Европу с целью положить конец Второй мировой войне.

Главные церемонии проходили на пляже «Омаха» — такое кодовое название носил участок побережья, на котором была осуществлена высадка.
Главные церемонии проходили на пляже «Омаха» — такое кодовое название носил участок побережья, на котором была осуществлена высадка. Фото: EPA

Она стала крупнейшей в мировой истории морской десантной операцией, в которой приняло участие около 150 тысяч британских, канадских и американских военнослужащих.

Президент Украины приехал в Нормандию вместе с супругой. Участники церемонии встретили его аплодисментами
Президент Украины приехал в Нормандию вместе с супругой. Участники церемонии встретили его аплодисментами Фото: EPA
Президент Франции с супругой встречают украинского лидера и его жену
Президент Франции с супругой встречают украинского лидера и его жену Фото: EPA

Ветерану Королевских военно-воздушных сил Великобритании Бернарду Моргану 100 лет, но он приехал в Нормандию для участия в памятных мероприятиях Британского Королевского Легиона.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Представлять Британию на юбилейных празднованиях D-Day приехали король Карл III, королева Камилла, принц Уэльский Уильям, премьер-министр страны Риши Сунак и лидер оппозиции Кир Стармер. Встретили высоких гостей президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит.

Фото: Getty Images

Король Карл III возложил венок на мемориале британских военных в Нормандии. Свои отдельные мемориалы на французском побережье есть у военнослужащих США и Канады, сыгравших ключевую роль (вместе с британцами) в открытии второго фронта.

США на празднованиях во Франции представляет президент Джо Байден с супругой Джилл, Канаду — премьер-министр Джастин Трюдо.

Фото: Getty Images

Десант канадских парашютистов возле деревни Курсёль-сюр-Мер, где расположено крупнейшее кладбище военнослужащих из Канады, стал частью торжеств.

Фото: Reuters

К концу дня 6 июня 1944 года союзникам удалось закрепиться на территории Франции. Менее чем через год нацистская Германия капитулировала.

Сегодня ветераны возвращаются на берег французского побережья, где 80 лет назад они высаживались под шквальным огнем немецких орудий.

Фото: Getty Images

Самым молодым ветеранам D-Day сегодня уже под 100. Для большинства из них это последний большой юбилей их исторического подвига, который они успеют отпраздновать.

Фото: Getty Images
BBC
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