6 июня 1944 года британские, американские и канадские войска высадились на побережье на севере Франции. Этот день на Западе называют «День Д» (D-Day).

В церемониях, которые проходят на месте высадки, принимают участие лидеры США, Франции, Великобритании и Канады. Там также находится британский король Карл III, в торжествах принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Российского президента Владимира Путина на церемонии не пригласили из-за вторжения в Украину.

Мы собрали самые яркие фотографии происходящего в Нормандии.

Торжества начались на рассвете. Реконструкторы высадки и просто зрители собрались на пляже «Голд-бич» — одном из пяти основных секторов высадки войск в 1944 году.

Фото: Getty Images

Высадка в Нормандии была первым этапом операции «Оверлорд» (Overlord) — вторжения в оккупированную нацистами Европу с целью положить конец Второй мировой войне.

Главные церемонии проходили на пляже «Омаха» — такое кодовое название носил участок побережья, на котором была осуществлена высадка. Фото: EPA

Она стала крупнейшей в мировой истории морской десантной операцией, в которой приняло участие около 150 тысяч британских, канадских и американских военнослужащих.

Президент Украины приехал в Нормандию вместе с супругой. Участники церемонии встретили его аплодисментами Фото: EPA

Президент Франции с супругой встречают украинского лидера и его жену Фото: EPA