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Порзиньгис помог "Бостону" победить в первом матче финала плей‑офф НБА

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Кристапс Порзиньгис
Кристапс Порзиньгис Фото: David Zalubowski/AP

В ночь на пятницу латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис набрал 18 из 20 очков в первой половины матча первой игры финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), приведя "Бостон Селтикс" к победе.

В ночь 6 на 7 июня в Бостоне состоялся первый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс". "Селтикс" одержали победу со счетом 107:89 (37:20, 26:22, 23:24, 21:23).

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич. На его счету 30 очков, 10 подборов и одна результативная передача. В составе победителей 22 очка заработал атакующий защитник Джейлен Браун, он также отметился шестью подборами и двумя передачами.

Кристап Порзиньгис вошел в игру со скамейки запасных, отыграл 21 минуту, набрал 20 очков, сделал шесть подборов, заблокировал три броска, совершил один фол и получил одно замечание.

Напомним, ранее Порзиньгис выбыл из строя на шесть недель из-за травмы мышцы ноги и пропустил предыдущие 10 игр "Селтикс" подряд.

"Получить такую ​​поддержку – это было что-то нереальное", – выразил свою благодарность болельщикам "Селтикс" Порзиньгис после этой игры.

"Адреналин циркулировал в моих венах - это, конечно, мне помогло", - добавил латвийский баскетболист. Второй раз в карьере игрока НБА он не попал в стартовую пятерку, оставшись на скамейке запасных в начале матча.

"С первого дня, когда я приехал сюда, я всегда подчеркивал, что сделаю все необходимое для победы команды", - сказал Порзиньгис. "В данной ситуации это было логично. Я готовился выйти на игру со скамейки запасных, что для меня необычно, но провел хорошую игру".

Таким образом, "Селтикс" повели в финальной серии до четырех побед 1-0. Следующий матч состоится также в Бостоне 10 июня.

Галерея: "Бостон Селтикс" и Кристап Порзиньгис

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