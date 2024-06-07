Порзиньгис помог "Бостону" победить в первом матче финала плей‑офф НБА

"С первого дня, когда я приехал сюда, я всегда подчеркивал, что сделаю все необходимое для победы команды", - сказал Порзиньгис. "В данной ситуации это было логично. Я готовился выйти на игру со скамейки запасных, что для меня необычно, но провел хорошую игру".