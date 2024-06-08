У ультравелосипедиста Арвиса Спруде насыщенное лето. Он участвует в одном соревновании за другим, это требует много сил. И не только физически. Прежде чем попытаться побить рекорд Гиннеса рядом с Кулдигой, он примет участие в 12-часовой гонке на чемпионате Европы. Для него это будет новый формат.

8 июня Спруде начнёт чемпионата Европы в 12-часовом забеге. Неделей ранее он принял участие в 24-часовой гонке Кубка мира в провинции Монтелло в Италии, которую выиграл.

Спортсменам предстояло преодолеть 33-километровый круг с высотой 460 метров. Победители определялись по наибольшему количеству кругов (километров). За день он смог проехать 19 кругов трассы, преодолев в общей сложности 633 километра. Спруде стартовал в соревновании 1 июня, а финишировал победителем утром 2 июня.

Впереди новый вызов в аналогичном формате в Хорватии, в провинции Ориовац. Новый опыт.

"Не знаю, как это будет, я раньше не ездил в таком формате. Формат совершенно другой, потому что за мной не будет машины поддержки. Это будет похоже на гонку в Ле-Мане, где пит-стоп находится на обочине трассы. Придётся ездить по кругу", - сказал Спруде TVNET.