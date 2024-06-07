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Два процесса за один день: женщина в Даугавпилсе публично прославляла военные преступления

rus.tvnet.lv
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Valsts policija

В четверг, 6 июня, в Даугавпилсе возбуждены два дела об административных правонарушениях в отношении женщины за героизацию военной агрессии и военных преступлений, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В Южнолатгальское отделение полиции поступила информация о женщине, которая пела песню, прославляющую военную агрессию и военные преступления. Прибывшие на место сотрудники полиции встретили женщину 1978 года рождения.

В связи с инцидентом начат процесс об административных правонарушениях за использование в общественных местах символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления.

Через некоторое время сотрудники полиции того же участка получили информацию о том, что вышеупомянутая женщина также разместила в своем аккаунте Facebook фотографию, на которой изображен прославляющий символ тоталитарного режима - серп и молот с пятиконечной звездой и георгиевской лентой. 

По данному инциденту возбужден второй процесс об административных правонарушениях за использование символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления, в общественном месте.

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