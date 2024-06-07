Граудиня и Самойлова вышли в четвертьфинал турнира в Чехии

Латвийская пара обыграла американок, посеянных на турнире под девятым номером, со счетом 2:1 (21:18, 20:22, 15:10).

Латвийский дуэт превосходил в атаке (35:33), набирал больше очков после ошибок соперниц (13:6), одинаково играл на блоке (4:4), но на подаче было набрано меньше очков (4:7 ).

Граудиня набрала 14 очков из 19 в атаке, четыре - в блоке и еще одно очко с подачи. При этом Самойлова набрала 21 очко из 24 в атаке и три очка при подаче.

В рейтинге турниров Pro Beach Tour первое место занимает турнир Elite 16, второе - Challenge, третье - Futures.

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