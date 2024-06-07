Видео Мужчина не понял указания полиции на дороге и попал в серьезную ситуацию

Автомобиль Renault на дороге Рига - Эргли возле спортивного комплекса 333 был окружен несколькими машинами муниципальной полиции, а также экипажем Государственной полиции.

Водитель утверждал, что обогнал полицию, а потом произошло недоразумение, потому что за ним следовали правоохранители и было непонятно, стоит ему остановиться или нет.

Полиция Сигулдского края начала преследование. Судя по всему, когда мужчина обгонял, он пересек сплошную линию, поэтому муниципальные полицейские на месте приняли решение о наложении штрафа за это нарушение.

В Госполиции возбудили дело об административном правонарушении за неповиновение полиции, в рамках которого у коллег будут запрошены видеоматериалы для оценки обстоятельств происшествия.

Правоохранители напоминают, что транспортное средство необходимо остановить, если указания подаются с помощью громкоговорителя или раскачивающим движением руки или дубинки, направленными на конкретного водителя транспортного средства, либо горизонтально направленной рукой или дубинкой на проезжей части.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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