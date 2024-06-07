Сб, 8.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Мужчина не понял указания полиции на дороге и попал в серьезную ситуацию

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Водитель не понимал или не хотел понимать, что сотрудники правоохранительных органов преследовали его несколько километров. Водитель не считает, что попытки полицейских привлечь его внимание были достаточными и соответствовали закону, сообщает программа Degpunktā.

Автомобиль Renault на дороге Рига - Эргли возле спортивного комплекса 333 был окружен несколькими машинами муниципальной полиции, а также экипажем Государственной полиции.

Водитель утверждал, что обогнал полицию, а потом произошло недоразумение, потому что за ним следовали правоохранители и было непонятно, стоит ему остановиться или нет.

Полиция Сигулдского края начала преследование. Судя по всему, когда мужчина обгонял, он пересек сплошную линию, поэтому муниципальные полицейские на месте приняли решение о наложении штрафа за это нарушение.

В Госполиции возбудили дело об административном правонарушении за неповиновение полиции, в рамках которого у коллег будут запрошены видеоматериалы для оценки обстоятельств происшествия.

Правоохранители напоминают, что транспортное средство необходимо остановить, если указания подаются с помощью громкоговорителя или раскачивающим движением руки или дубинки, направленными на конкретного водителя транспортного средства, либо горизонтально направленной рукой или дубинкой на проезжей части.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх