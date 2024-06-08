Франция передаст Украине истребители Mirage. Что это за самолет и как он пригодится ВСУ на поле боя

В ближайшее время ВСУ должны получить более 60 истребителей F-16, поставленных совместно коалицией из четырех стран: Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов.

Однако, как на этой неделе писали СМИ, Украина недовольна темпами подготовки украинских пилотов для полетов на F-16.

По данным американского издания Politico, к концу сентября этого года обучение на авиабазе в Тусоне (штат Аризона) успеют пройти только 12 украинских военных летчиков.

Украина просила принять на обучение в США 30 пилотов, однако американские военные оказались готовы одновременно принять не более 12, поскольку остальные места в школе заняты: там обучают военных из других стран.

«Мы понимаем, что они не хотят нарушать контракты, но они могут перевести американских пилотов для обучения на другие базы», — цитирует издание депутата Верховной рады Сашу Устинову.

По сведениям собеседников издания, еще восемь пилотов ВСУ проходят обучение в Дании, однако со следующего года датские ВВС переходят на более современные F-35, и обучать украинцев летать на F-16 там больше не смогут.

Производитель этих истребителей, компания Lockheed Martin, и ее субподрядчик Drake говорили о возможности обучения украинских пилотов полетам на F-16 в Румынии. Однако это весьма затратно, и число доступных мест будет очень ограничено.