Франция передаст Украине истребители Mirage. Что это за самолет и как он пригодится ВСУ на поле боя

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж передаст Украине истребители Mirage-2000-5 и обучит украинских пилотов для полетов на них. Это решение не стало большой неожиданностью, но такие самолеты способны укрепить воздушную силу ВСУ. Что известно об истребителях Mirage-2000-5 и для чего они применяются?
Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов - о французских истребителях:
Возможность передачи Украине французских самолетов обсуждалась еще в начале 2023 года, правда, тогда в комментариях украинских официальных лиц фигурировал истребитель Rafale.
В феврале 2024 года Владимир Зеленский сказал, что переговоры о возможности получения Киевом «Миражей» ведутся.
Говоря о готовности передать Украине самолеты, Макрон назвал конкретную марку — Mirage 2000-5. Это довольно неожиданно, поскольку многие военные эксперты, которые обсуждали перспективы такой помощи, говорили, что украинским ВВС были бы гораздо полезнее самолеты другой модификации — Mirage 2000D, которые предназначены для ударов по наземным целям.
Mirage 2000-5 F скорее применяется для ведения воздушных боев, удары по земле — не его спецификация. Однако Воздушные силы ВСУ сейчас испытывают нехватку всех боевых самолетов, и поэтому любая помощь будет для них кстати.
К 2024 году у Франции имеется 26 истребителей Mirage 2000-5 F. Литера «F» означает, что эти самолеты были изначально сделаны для французских ВВС. Кроме того, во французском авиапарке есть 65 ударных Mirage 2000D.
Нельзя исключать того, что Mirage 2000-5 F не могут применять высокоточные французские ракеты SCALP или авиабомбы AASM Hammer, которые Франция уже поставляет для самолетов ВСУ.
Правда, это маловероятно. ВС ВСУ научились применять SCALP со старых советских бомбардировщиков Су-24, а родной брат Mirage 2000-5 F — истребитель Mirage 2000D — умеет использовать все эти авиационные вооружения.
Поэтому потенциально возможность «научить» французские истребители использовать французское же оружие есть.
Mirage 2000-5 F — глубокая модернизация истребителя 1980-х годов. Этот истребитель получил усовершенствованный радар, новую авионику, кабину с цифровыми дисплеями. У него девять точек подвески для вооружения и он способен нести 6,3 тонны полезной нагрузки.
Во Франции также есть возможность готовить украинских летчиков. Кроме того, «Миражи» поставлялись во многие страны, и поэтому у Франции есть налаженная система поддержки и снабжения своих самолетов за рубежом.
Но самое главное в этих самолетах — то, что они вообще есть. Выбирать модель истребителей ВС ВСУ не приходится, а общая численность боевых самолетов важна ничуть не меньше, чем то, насколько они современны.
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В среду в интервью телеканалу BFMTV президент Франции Эммануэль Макрон признал, что в украинских войсках «существует проблема численности».
«Украинский президент и министр обороны обратились ко всем союзникам — 48 часов назад в официальном письме — с просьбой: „Нам нужно, чтобы вы быстрее обучили нас, и чтобы вы сделали это на нашей территории“», – сообщил Макрон.
Проблемы с обучением пилотов F-16
Французские истребители станут уже второй моделью боевого самолета, который получит от западных союзников Украина.
В ближайшее время ВСУ должны получить более 60 истребителей F-16, поставленных совместно коалицией из четырех стран: Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов.
Однако, как на этой неделе писали СМИ, Украина недовольна темпами подготовки украинских пилотов для полетов на F-16.
По данным американского издания Politico, к концу сентября этого года обучение на авиабазе в Тусоне (штат Аризона) успеют пройти только 12 украинских военных летчиков.
Украина просила принять на обучение в США 30 пилотов, однако американские военные оказались готовы одновременно принять не более 12, поскольку остальные места в школе заняты: там обучают военных из других стран.
«Мы понимаем, что они не хотят нарушать контракты, но они могут перевести американских пилотов для обучения на другие базы», — цитирует издание депутата Верховной рады Сашу Устинову.
По сведениям собеседников издания, еще восемь пилотов ВСУ проходят обучение в Дании, однако со следующего года датские ВВС переходят на более современные F-35, и обучать украинцев летать на F-16 там больше не смогут.
Производитель этих истребителей, компания Lockheed Martin, и ее субподрядчик Drake говорили о возможности обучения украинских пилотов полетам на F-16 в Румынии. Однако это весьма затратно, и число доступных мест будет очень ограничено.
Таким образом, до конца года обучение полетам на F-16 должны пройти в общей сложности лишь 20 украинских пилотов. А это, как пишет Politico со ссылкой на бывшего сотрудника Министерства обороны США, лишь половина от 40, которые требуются для обеспечения эскадрона из 20 истребителей.
Politico также сообщает, что западные военные не считают, что F-16 может переломить ситуацию на поле боя в Украине, поскольку с применением этих самолетов связаны серьезные ограничения.
Например, украинские ВВС изначально не смогут летать на F-16 около российской границы в районе Харькова, поскольку истребители будут уязвимы для российских систем ПВО.
Однако, по мнению американских чиновников, на которых ссылается издание, когда у Украины появятся полноценные эскадроны F-16, они смогут осуществлять миссии около границы и поражать цели в России с учетом того, что радары и ракеты этих самолетов обладают преимуществом по сравнению с советскими образцами.