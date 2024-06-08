Путин сформулировал "теорию победы" над Украиной. Аналитики объяснили, что с ней не так

Военный преступник Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня сформулировал "теорию победы" в войне против Украины. Согласно анализу Международного института изучения войны, он прогнозирует, что российские войска смогут продолжать постепенное наступление в течение неопределенного времени, не дать Украине провести успешные оперативно значимые контрнаступления и выиграть войну на истощение, сообщает УНИАН.
Однако оценка Путина о том, что Россия может "выталкивать" украинские войска с любой территории, которую она хочет оккупировать, предполагает, что Украина не получит необходимую технику, чтобы помешать попыткам РФ продвинуться вдоль линии фронта.
"Украинские силы доказали в прошлом, что, если они хорошо оснащены, они могут помешать российским войскам добиться даже небольших тактических успехов и начать контрнаступательные операции, в рамках которых смогут освободить оперативно важные территории", - говорят аналитики.
"Путинская "теория победы" опирается на способность России выжить и преодолеть помощь, обещанную Западом Украине. Это указывает на то, что Путин, вероятно, полагает, что российские силы смогут использовать свои преимущества в численности войск и техники, чтобы сокрушить украинские силы", - пишут аналитики.
Эксперты говорят, что теория основана на критическом предположении, что Запад откажется от поддержки Украины в случае победы России либо по своей собственной воле, либо в ответ на попытки России убедить Запад сделать это.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выразил в пятницу, 7 июня, во французском парламенте надежду, что мирный саммит, который пройдет в Швейцарии в этом месяце, будет способствовать справедливому разрешению войны.
"Первый мирный саммит может стать форматом, который принесет справедливое окончание этой войне, - заявил Зеленский, обращаясь к французскому парламенту. - Я благодарен за все, что вы уже делаете, а это очень много. Но для достижения справедливого мира необходимо сделать еще больше".
Президент Украины и лидеры многих других стран прибыли на этой неделе во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года.
"Украина является ключом к безопасности Европы", - подчеркнул он, отметив, что мир не может быть достигнут при нынешних линиях контроля. "Потому что без контроля над Украиной России придется быть нормальным национальным государством, а не колониальной империей, которая постоянно ищет новые территории в Европе, а также Азии и Африке", - заявил украинский лидер.
"Мы живем в такое время, когда Европа, к сожалению, уже не является континентом мира. Вновь европейские города разрушаются и сжигаются деревни", - заявил Зеленский, также осудив похищение украинских детей на оккупированных территориях.
"Сейчас она направлена против Украины. Но завтра она может быть направлена против других стран, и мы уже ясно видим направление агрессии - страны Балтии, Польша, Балканы. Российский режим не видит границ, и даже Европы уже недостаточно", - сказал Зеленский, напомнив о военных операциях России в Сирии и растущем влиянии Москвы в Сахельском регионе Африки.
Зеленский заявил, что российский диктатор также пытается ослабить страны, создавая продовольственную и энергетическую безопасность. Президент заявил, что мир слишком напуган, чтобы резко отреагировать на Путина.
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