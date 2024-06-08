Путин сформулировал "теорию победы" над Украиной. Аналитики объяснили, что с ней не так

"Первый мирный саммит может стать форматом, который принесет справедливое окончание этой войне, - заявил Зеленский, обращаясь к французскому парламенту. - Я благодарен за все, что вы уже делаете, а это очень много. Но для достижения справедливого мира необходимо сделать еще больше".

Президент Украины и лидеры многих других стран прибыли на этой неделе во Францию, чтобы принять участие в мероприятиях в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года.

"Украина является ключом к безопасности Европы", - подчеркнул он, отметив, что мир не может быть достигнут при нынешних линиях контроля. "Потому что без контроля над Украиной России придется быть нормальным национальным государством, а не колониальной империей, которая постоянно ищет новые территории в Европе, а также Азии и Африке", - заявил украинский лидер.

"Мы живем в такое время, когда Европа, к сожалению, уже не является континентом мира. Вновь европейские города разрушаются и сжигаются деревни", - заявил Зеленский, также осудив похищение украинских детей на оккупированных территориях.

"Сейчас она направлена ​​против Украины. Но завтра она может быть направлена ​​против других стран, и мы уже ясно видим направление агрессии - страны Балтии, Польша, Балканы. Российский режим не видит границ, и даже Европы уже недостаточно", - сказал Зеленский, напомнив о военных операциях России в Сирии и растущем влиянии Москвы в Сахельском регионе Африки.

Зеленский заявил, что российский диктатор также пытается ослабить страны, создавая продовольственную и энергетическую безопасность. Президент заявил, что мир слишком напуган, чтобы резко отреагировать на Путина.

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