К 16 часам на выборах в ЕП проголосовало 26,9% избирателей. На сайт ЦИК закралась ошибка!

Ранее сообщалось о том, что проголосовали 550 575 избирателей, или 35,73% от общего числа жителей. Эти данные ошибочны, из-за технической проблемы портала ЦИК.

А к 12 часам дня субботы на избирательных участках проголосовали 141 059 избирателей, или 9,15% от общего числа избирателей, а по месту нахождения - 941 избиратель, или 0,06% от общего числа избирателей.

Таким образом, явка на выборах в Европаламент до 12 часов дня в этом году ниже, чем на предыдущих выборах в Европарламент.

На предыдущих выборах в европарламент, состоявшихся в 2019 году, за соответствующий период проголосовало 20,27% избирателей, в том числе 11,2% на предварительном голосовании и 9,07% к 12 часам дня в день голосования.

Право голоса на выборах в Европарламент имеют 1,541 миллиона латвийских граждан.

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, среди краев самая высокая явка на выборах в Европейский парламент до полудня субботы была в Саулкрастском крае, где проголосовали 19,38% избирателей, .