К 16 часам на выборах в ЕП проголосовало 26,9% избирателей. На сайт ЦИК закралась ошибка!

На выборах в Европейский парламент до 16 часов субботы проголосовали 414 538 избирателей, или 26,9% от общего числа избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Ранее сообщалось о том, что проголосовали 550 575 избирателей, или 35,73% от общего числа жителей. Эти данные ошибочны, из-за технической проблемы портала ЦИК.
А к 12 часам дня субботы на избирательных участках проголосовали 141 059 избирателей, или 9,15% от общего числа избирателей, а по месту нахождения - 941 избиратель, или 0,06% от общего числа избирателей.
Таким образом, явка на выборах в Европаламент до 12 часов дня в этом году ниже, чем на предыдущих выборах в Европарламент.
На предыдущих выборах в европарламент, состоявшихся в 2019 году, за соответствующий период проголосовало 20,27% избирателей, в том числе 11,2% на предварительном голосовании и 9,07% к 12 часам дня в день голосования.
Право голоса на выборах в Европарламент имеют 1,541 миллиона латвийских граждан.
Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, среди краев самая высокая явка на выборах в Европейский парламент до полудня субботы была в Саулкрастском крае, где проголосовали 19,38% избирателей, .
За ним следует Вараклянский край с 14,61% избирателей, Цесисский край с 14,16%, Лимбажский край с 13,83%, Сигулдский край с 13,8%, Тукумсский край с 13,62%, Смилтенский край с 13,51%, Кулдигский край с 13,48%, Валмиерский край с 13,47% и Мадонский край с 13,36%.
Председатель избирательной комиссии Вараклянского края Айя Щучка объяснила высокую явку тем, что в последнее время край было вовлечен в различные политические события. "Мы всегда были довольно активными", - добавила она.
В то же время самая низкая явка в субботу к полудню была в Резекненском крае - 6,68%, за ним следуют Олайнский край - 7,26%, Аугшдаугавский край - 7,38%, Лудзенский край - 7,71%, Краславский край - 7,97%, Саласпилсский край - 8,57%, Елгавский край - 9,84%, Ропажский край - 10,01%, Вентспилсский край - 10,34% и Добельский край - 10,95%.
По состоянию на полдень происшествий, связанных с проведением выборов, не констатировано, сообщает Госполиция.
Участки зароются в 20:00. Явка станет известна практически сразу, Центризбирком будет сообщать промежуточные данные в течение дня. Результаты выборов выяснятся только после того, как закроется последний участок в Европе - в Италии, который остановит работу ровно в полночь в ночь на понедельник по латвийскому времени.
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