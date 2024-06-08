К полудню на выборах в ЕП проголосовало 17,58% избирателей. Это меньше, чем 5 лет назад

К 12 часам дня субботы на избирательных участках проголосовали 141 059 избирателей, или 9,15% от общего числа избирателей, а по месту нахождения - 941 избиратель, или 0,06% от общего числа избирателей.

Таким образом, явка на выборах в Европаламент до 12 часов дня в этом году ниже, чем на предыдущих выборах в Европарламент.

На предыдущих выборах в европарламент, состоявшихся в 2019 году, за соответствующий период проголосовало 20,27% избирателей, в том числе 11,2% на предварительном голосовании и 9,07% к 12 часам дня в день голосования.

Право голоса на выборах в Европарламент имеют 1,541 миллиона латвийских граждан.

Как сообщает Rus.LSM, наибольшей активность к полудню была в Видземе, где проголосовали 23,06% имеющих право голоса. Далее идут Курземский избирательный округ с показателем 20,1%, Земгальский избирательный округ (19,99%) и Латгалия (13,6%). В Рижском избирательном округе проголосовали 13,43% имеющих право голоса.

Самая высокая активность избирателей наблюдалась в Саулкрастском крае - там на выборы уже пришли 37,01% избирателей, наименьшая - в Даугавпилсе, где проголосовали всего 10,37% имеющих право голоса.

По состоянию на полдень происшествий, связанных с проведением выборов, не констатировано, сообщает Госполиция.

Участки зароются в 20:00. Явка станет известна практически сразу, Центризбирком будет сообщать промежуточные данные в течение дня. Результаты выборов выяснятся только после того, как закроется последний участок в Европе - в Италии, который остановит работу ровно в полночь в ночь на понедельник по латвийскому времени.

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