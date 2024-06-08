На выборах в ЕП проголосовало 33,68% избирателей - больше, чем пять лет назад

Такая активность зафиксирована по итогам подсчета голосов на 963 из 999 избирательных участков. По некоторым избирательным участкам за рубежом данные еще не обобщены, а в США и Великобритании голосование еще продолжается.

В субботу на избирательных участках проголосовали 383 853 избирателя, или 24,91% общего числа, а по месту нахождения - 6257 избирателей, или 0,41%. В ходе предварительного голосования свои голоса на выборах отдали 128 936 избирателей, или 8,37% общего числа.

В этом году явка на выборах в Европарламент превысила показатели двух предыдущих выборов. На выборах 2019 года проголосовали 474 390 избирателей, или 33,53%, а на выборах 2014 года - 445 225 избирателей, или 30,24%.

В этом году на выборах в Европарламент могли голосовать 1,541 млн граждан Латвии.

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, среди краев самая высокая явка на выборах в Европейский парламент до полудня субботы была в Саулкрастском крае, где проголосовали 19,38% избирателей, .