На выборах в ЕП проголосовало 33,68% избирателей - больше, чем пять лет назад

На выборах в Европейский парламент в этом году проголосовали 519 046 избирателей, или 33,68% от общего числа избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Такая активность зафиксирована по итогам подсчета голосов на 963 из 999 избирательных участков. По некоторым избирательным участкам за рубежом данные еще не обобщены, а в США и Великобритании голосование еще продолжается.
В субботу на избирательных участках проголосовали 383 853 избирателя, или 24,91% общего числа, а по месту нахождения - 6257 избирателей, или 0,41%. В ходе предварительного голосования свои голоса на выборах отдали 128 936 избирателей, или 8,37% общего числа.
В этом году явка на выборах в Европарламент превысила показатели двух предыдущих выборов. На выборах 2019 года проголосовали 474 390 избирателей, или 33,53%, а на выборах 2014 года - 445 225 избирателей, или 30,24%.
В этом году на выборах в Европарламент могли голосовать 1,541 млн граждан Латвии.
Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, среди краев самая высокая явка на выборах в Европейский парламент до полудня субботы была в Саулкрастском крае, где проголосовали 19,38% избирателей, .
За ним следует Вараклянский край с 14,61% избирателей, Цесисский край с 14,16%, Лимбажский край с 13,83%, Сигулдский край с 13,8%, Тукумсский край с 13,62%, Смилтенский край с 13,51%, Кулдигский край с 13,48%, Валмиерский край с 13,47% и Мадонский край с 13,36%.
Председатель избирательной комиссии Вараклянского края Айя Щучка объяснила высокую явку тем, что в последнее время край было вовлечен в различные политические события. "Мы всегда были довольно активными", - добавила она.
В то же время самая низкая явка в субботу к полудню была в Резекненском крае - 6,68%, за ним следуют Олайнский край - 7,26%, Аугшдаугавский край - 7,38%, Лудзенский край - 7,71%, Краславский край - 7,97%, Саласпилсский край - 8,57%, Елгавский край - 9,84%, Ропажский край - 10,01%, Вентспилсский край - 10,34% и Добельский край - 10,95%.
По состоянию на полдень происшествий, связанных с проведением выборов, не констатировано, сообщает Госполиция.
Участки зароются в 20:00. Явка станет известна практически сразу, Центризбирком будет сообщать промежуточные данные в течение дня. Результаты выборов выяснятся только после того, как закроется последний участок в Европе - в Италии, который остановит работу ровно в полночь в ночь на понедельник по латвийскому времени.
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