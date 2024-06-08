По данным ЦИК, активность на рижских участках, не включая зарубежные, на этих выборах в Европарламент составила 36,96%, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 39,15%.

При этом в Рижском избирательном округе, включая избирательные участки за границей, где активность избирателей была ничтожно низкой, общий показатель активности избирателей в этом году составил 26,7%.

В то же время в Видземе активность избирателей на выборах 2024 года составила 44,44%, что больше, чем в 2019 году, когда в Видземе проголосовало 36,07% избирателей, имеющих право голоса. В Латгале активность избирателей также выросла до 24,9% по сравнению с 2019 годом, когда активность составляла 23,57%.

В Земгале в этом году проголосовало 38,04% населения, имеющего право голоса, тогда как в 2019 году этот показатель составил 29,55%. В Курземе голосовали 38% жителей, имеющих право голоса, а в 2019 году этот показатель составил 30,13%.

Как сообщалось, уточненная в воскресенье днем ЦИК информация свидетельствует о том, что на выборах в Европарламент 2024 года проголосовали 521 219 избирателей, или 33,82% от общего числа имеющих право голоса жителей.

Результаты выборов выяснятся только после того, как закроется последний участок в Европе - в Италии, который остановит работу ровно в полночь в ночь на понедельник по латвийскому времени.

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