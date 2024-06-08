Активность избирателей на выборах Европарламента на расположенных в Латвии избирательных участках в этом году достигла 37,76%, свидетельствует информация, обнародованная Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Это на 42 975 избирателей больше, чем на выборах 2019 года, когда активность избирателей на латвийских участках составила 33,4%
Всего в выборах в Европарламент в этом году могли принять участие 1,541 млн жителей Латвии, в том числе 1,362 млн избирателей в Латвии и 178 761 избиратель за рубежом. При этом в 2019 году общее число имеющих право голоса составило 1,415 млн, в том числе 1,411 млн избирателей в Латвии, а также 3 235 избирателей за рубежом.
Председатель комиссии Сейма по европейским делам Эдмунд Цепуритис пояснил в социальных сетях, что более 170 000 граждан Латвии за границей, обладающих правом голоса, существенно понизили показатель избирательной активности как в Рижском избирательном округе, к которому причисляются зарубежные участки, так и в Латвии в целом.
На выборах в Европарламент 2019 года для голосования на избирательном участке за рубежом необходимо было зарегистрироваться заранее.
Цепуритис подчеркнул, что хотя число проголосовавших на зарубежных участках выросло, так как там были приняты голоса 179 761 обладающего правом голоса гражданина, в данных ЦИК это привело к снижению показателя активности для этой группы на 87,54 процентных пункта.
По данным ЦИК, активность на рижских участках, не включая зарубежные, на этих выборах в Европарламент составила 36,96%, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 39,15%.
При этом в Рижском избирательном округе, включая избирательные участки за границей, где активность избирателей была ничтожно низкой, общий показатель активности избирателей в этом году составил 26,7%.
В то же время в Видземе активность избирателей на выборах 2024 года составила 44,44%, что больше, чем в 2019 году, когда в Видземе проголосовало 36,07% избирателей, имеющих право голоса. В Латгале активность избирателей также выросла до 24,9% по сравнению с 2019 годом, когда активность составляла 23,57%.
В Земгале в этом году проголосовало 38,04% населения, имеющего право голоса, тогда как в 2019 году этот показатель составил 29,55%. В Курземе голосовали 38% жителей, имеющих право голоса, а в 2019 году этот показатель составил 30,13%.
Как сообщалось, уточненная в воскресенье днем ЦИК информация свидетельствует о том, что на выборах в Европарламент 2024 года проголосовали 521 219 избирателей, или 33,82% от общего числа имеющих право голоса жителей.
Результаты выборов выяснятся только после того, как закроется последний участок в Европе - в Италии, который остановит работу ровно в полночь в ночь на понедельник по латвийскому времени.
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