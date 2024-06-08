Инфографика В Рижской школе обнаружили незапечатанный конверт для голосования

Mācos lasīt instrukcijas no vīra! Tas mani izglāba šodien vēlēšanās. Lasu - pārbaudiet, vai uz aploksnes ir zīmogs - skatos - nu nav. Vaicāju, vai tik tas nav nepareizi? Iecirkņa darbinieki bāli - domāju, cik cilvēku ir iemetuši nederīgas aploksnes :/ #eiropasvēlēšanas2024 — Zanda Ramāne (@zemenulauks) June 8, 2024

Учусь читать инструкции от мужа! Это спасло меня сегодня на выборах. Читаю - проверьте, есть ли на конверте штамп - смотрю - его нет. Я спросила, правильно ли это? Сотрудники участка бледнеют - думаю, сколько людей бросили недействительные конверты :/

Вайварс отметил, что в ответ на это сообщение ЦИК передала сообщение в Рижскую избирательную комиссию, которая уехала на указанный участок и сообщила, что не констатировано, что используются конверты без печатей.

"Очевидно, что это был отдельный случай, когда из-за работников или их невнимательности такой конверт был выдан", - дополнил Вайварс.

Он пояснил, что если, открывь избирательные урны после 20:00, установят, что все-таки есть незапечатанные конверты, то будут привлечены правоохранительные органы для проведения расследования.