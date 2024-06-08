Полька Ига Свёнтек в третий раз подряд победила на "Ролан Гаррос"

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Польская теннисистка, являющаяся первой ракеткой мира, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (56%) и не допустила двойных ошибок. Итальянка сделала две двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из одного заработанного (100%). Также обе спортсменки выполнили по одной подаче навылет. Полька ведёт в личных встречах - 3:0.