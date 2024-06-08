Полька Ига Свёнтек в третий раз подряд победила на "Ролан Гаррос"

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей Открытого чемпионата Франции.
В финальном матче полька Ига Свёнтек разгромила итальянку Джасмин Паолини со счетом 6:2, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Польская теннисистка, являющаяся первой ракеткой мира, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (56%) и не допустила двойных ошибок. Итальянка сделала две двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из одного заработанного (100%). Также обе спортсменки выполнили по одной подаче навылет. Полька ведёт в личных встречах - 3:0.
Это пятый титул польки на "Больших шлемах". Она чемпионка четырёх "Ролан Гаррос" (2020, 2022, 2023, 2024) и US Open-2022. Кроме того, 23‑летняя Свёнтек взяла пятый титул в сезоне. Паолини же впервые выступила в финале турнира Большого шлема.
За победу Свёнтек получит 2,4 миллиона евро и 2000 рейтинговых очков.
🏆🏆 IG4 🏆🏆#RolandGarros pic.twitter.com/xyNZM9sczq— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2024
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