Сборная Латвии проиграла Литве в полуфинале Кубка Балтии по футболу

Матч прошёл в Лиепае и завершился победой литовской сборной со счётом 2:0.

На 16-й минуте встречи Раймонд Кроллис поразил ворота сборной Литвы после передачи Роберта Савальниекса, но арбитр отменил гол из-за положения вне игры.

В начале второго тайма литовцы вышли вперёд после гола Армандаса Кучиса, который переиграл голкипера Рихарда Матревица с близкого расстояния. На 71-й минуте нападающий Артур Должников удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт на табло.

В другом полуфинале между собой сыграют сборные Эстонии и Фарерских островов. 11 июня сборная Латвии сыграет с проигравшей командой из этой пары, а победителя ждёт матч против Литвы в финале Кубка Балтии.

В основном в Кубке Балтии участвовали три команды - Латвия, Литва и Эстония. Дважды присоединялась Финляндия, а в 2022 году в турнире впервые участвовала Исландия.

Кубок Балтии - старейший действующий футбольный турнир среди национальных сборных в мире. Впервые он был сыгран в 1928 году.

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