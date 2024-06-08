Главное за 8 июня Выборы в Европарламент, освобождение заложников в секторе Газа и фестиваль пива

Главная новость 8 июня - заканчиваются выборы в Европарламент. Уже завтра, ночью, мы должны будем узнать, кто же поедет в Брюссель от Латвии. Но кроме этого мир реагирует на освобождение заложников в секторе Газа и нападение на премьер-министра Дании. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Сегодня, 8 июня, в 8:00 по всей Латвии открылись 945 избирательных участков, на которых можно проголосовать на выборах в Европейский парламент, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
На выборах в Европейский парламент до 16 часов субботы проголосовали 414 538 избирателей, или 26,9% от общего числа избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил агентству LЕТА, что в потенциально низкой явке на выборы в Европейский парламент отчасти виноваты организаторы избирательных кампаний, которые не смогли убедить избирателей.
С 6 по 9 июня на Эспланаде проходит пивной фестиваль Hops Rīga. По словам организаторов, в нем принимают участие 20 латвийских и зарубежных производителей и пивоваров.
Визит в Салдус для жительницы Латвии закончился на весьма горькой ноте. Желая посетить уборную на автовокзале, она обнаружила, что посещение туалета будет стоить 50 центов. Неужели все так плохо, решила разобраться программа Bez Tabu.
В Царникавской волости перевернулся катамаран, в результате чего погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Чтобы сделать дорожное движение безопаснее, вводится все больше и больше средств контроля, обеспечивающих соблюдение водителями ограничения скорости. Машины муниципальной полиции также постепенно оснащаются устройствами контроля скорости, сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
Военный преступник Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня сформулировал "теорию победы" в войне против Украины. Согласно анализу Международного института изучения войны, он прогнозирует, что российские войска смогут продолжать постепенное наступление в течение неопределенного времени, не дать Украине провести успешные оперативно значимые контрнаступления и выиграть войну на истощение, сообщает УНИАН.
Через год после прорыва плотины Каховской ГЭС Каховское водохранилище снова наполнено водой, но есть участки, где вместо воды сейчас лес. Ученые рассуждают, как можно будет использовать водохранилище в дальнейшем.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж передаст Украине истребители Mirage-2000-5 и обучит украинских пилотов для полетов на них. Это решение не стало большой неожиданностью, но такие самолеты способны укрепить воздушную силу ВСУ. Что известно об истребителях Mirage-2000-5 и для чего они применяются?
Мужчина, напавший в пятницу вечером в центре Копенгагена на премьера Дании Метте Фредериксен, оказался 39-летним поляком, сообщает местная газета Ekstra Bladet. Суд Копенгагена в субботу назначил мужчине 12-дневный арест.
В пятницу, 7 июня, в возрасте 90 лет, в результате авиакатастрофы погиб Уильям Андерс, бывший астронавт миссии "Аполлон-8" НАСА, сделавший культовый снимок "Восход Земли" (Earthrise) с лунной орбиты в 1968 году. Самолет, который он пилотировал, упал в воды штата Вашингтон недалеко от островов Сан-Хуан.
Во вторник, 4 июня, в полдевятого вечера Айво Роонурм, купавшийся в запрудном озере Ропка в эстонском Кюлитсе, стал жертвой нападения представителя родной фауны: он был укушен за ногу - и скорее всего, щукой, сообщает Rus.Postimees.
37-летняя Тэмми и ее сестра уже несколько лет являются звездами реалити-шоу "Большие сестры". Оригинальное название реалити-шоу (1000-lb Sisters) напрямую связано с весом сестер - к 30-летнему возрасту общий вес женщин превысил 1000 фунтов (450 килограммов). И Тэмми, и ее сестра Эми с детства борются с лишним весом, но именно 2024 год стал годом больших перемен, когда получилось избавиться от большого количества лишнего веса.
Интересное чтиво:
"Для меня самый шок, что меня стали узнавать в Европе", - признался латвийский блогер Артур Чех в программе RUS TVNET "В чём фишка?".
Когда на рынке появляются местные вкусности, это приобретает особое очарование. И чем их больше, тем больше радуется сердце и появляется осознание – да, наконец-то лето во всей красе! Мы прогулялись по ночному рынку, чтобы посмотреть, что вкусного купить, и действительно, в самом начале июня это было похоже на июль. Почему?
У ультравелосипедиста Арвиса Спруде насыщенное лето. Он участвует в одном соревновании за другим, это требует много сил. И не только физически. Прежде чем попытаться побить рекорд Гиннеса рядом с Кулдигой, он примет участие в 12-часовой гонке на чемпионате Европы. Для него это будет новый формат.
Для обмана жителей Эстонии преступники теперь используют тяжелое экономическое положение в стране и безработицу. Так, в Эстонии в соцсетях стали распространяться заманчивые объявления с предложениями работы: будущим сотрудникам обещают хорошую зарплату, но при этом от них не требуется ни опыта работы, ни соответствующего образования, сообщает Rus.Postimees.
У Элизы Эмили Донниторн (1826-1886) были все возможности прожить долгую и счастливую жизнь, однако предательство любимого человека превратило ее в женщину с разбитым сердцем, которая более 30 лет провела в одиночестве. Считается, что ее трагическая судьба воодушевила известного писателя Чарльза Диккенса создать образ Мисс Хэвишем в романе "Большие надежды", а в Австралии ее история стала настоящей легендой, передающейся из поколения в поколение.
Каждый из нас ежедневно тратит свои кровно заработанные на ненужные вещи, на которых можно было бы и сэкономить. Сегодня экономика для многих является неотъемлемой частью жизни. Наши родители, бабушки и дедушки, однако, наверняка знают проверенные методы экономии, которые хорошо работают и сегодня.
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