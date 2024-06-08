Главное за 8 июня Выборы в Европарламент, освобождение заложников в секторе Газа и фестиваль пива

37-летняя Тэмми и ее сестра уже несколько лет являются звездами реалити-шоу "Большие сестры". Оригинальное название реалити-шоу (1000-lb Sisters) напрямую связано с весом сестер - к 30-летнему возрасту общий вес женщин превысил 1000 фунтов (450 килограммов). И Тэмми, и ее сестра Эми с детства борются с лишним весом, но именно 2024 год стал годом больших перемен, когда получилось избавиться от большого количества лишнего веса.

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