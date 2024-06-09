Желтое предупреждение: в воскресенье похолодает, пройдут ливни с грозами

Днем зона осадков продолжит перемещаться на восток страны, во многих местах пройдет дождь. Местами ожидаются сильные ливни и не исключена гроза.

Днем, начиная с запада, небо постепенно начнет проясняться, выглянет солнце и осадки прекратятся. Будет дуть юго-западный, западный ветер от умеренного до умеренно сильного, в порывах скоростью до 15-18 метров в секунду.

Воздух в Латвии прогреется до +15...+19 градусов, но поскольку будет ветрено, температура будет ощущаться как более низкая.

В Риге в первой половине дня временами ожидаются дожди, после обеда они прекратятся и сквозь облака выглянет солнце. Температура воздуха поднимется до +17...+19 градусов, но по ощущениям будет прохладнее.

Сегодня синоптики также распространили желтое предупреждение о грозе для всей Латвии: днем по направлению с запада страну будет пересекать зона осадков, и в ближайшие часы местами на западе, позже также в центральных и восточных районах ожидаются ливни с грозами, возможен град.

Предупреждение будет действовать до 18:00.

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