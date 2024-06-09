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Видео В России застрелен экс-мэр Купянска. Украина называет его коллаборантом

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Бывший мэр Купянска и коллаборант Геннадий Мацегора
Бывший мэр Купянска и коллаборант Геннадий Мацегора Фото: @jaanikamerilo/"X"

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что в городе Старый Оскол Белгородской области застрелен бывший мэр украинского города Купянска Геннадий Мацегора, сообщает "Медуза". Украинская разведка утверждает, что после полномасштабногого вторжения РФ Мацегора "добровольно пошел на полное сотрудничество" с Россией.

О покушении на Мацегору пишут и российские Telegram-каналы Mash и Shot.

Mash утверждает, что в Мацегору стреляли возле своего дома в Старом Осколе, но он выжил. Его доставили в больницу Москвы, его состояние оценивают как тяжелое.

Украинская разведка заявляет, что после полномасштабного вторжения России в Украину Мацегора "добровольно пошел на полное сотрудничество" с Россией и в июне 2022 года подписал "подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации".

По данным спецслужбы, после того, как украинские войска освободили Купянск, Мацегора вместе с российскими оккупантами бежал в Белгородскую область, где ему был обеспечен "усиленный режим безопасности".

В конце февраля 2022 года Генеральная прокуратура Украины обвинила Мацегору в нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также в государственной измене.

Как напоминает "Громадське", Мацегора является членом прокремлевской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он стал мэром Купянска в 2020 году. В обращении, опубликованном 28 февраля 2022 года, Мацегора заявил, что его основная задача - "не допустить боевых действий в городе и жертв".

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