Алькарас победил Зверева и впервые стал победителем "Ролан Гаррос"

Игра продолжалась 4 часа 20 минут и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 в пользу испанского теннисиста.

Немецкий теннисист реализовал 6 брейк-пойнтов из 23 (26%) и выполнил восемь эйсов. Испанец выполнил три подачи навылет и смог реализовать 9 брейк-пойнтов из 16 заработанных (56%). Также оба теннисиста допустил по шесть двойных ошибок.

Для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на "Ролан Гаррос". До карьерного "шлема" ему остаётся только Australian Open, в 2022 он выигрывал US Open, в 2023 - Уимблдон.

Зверев второй раз в карьере вышел в финал турнира "Большого шлема" и снова уступил. В 2020 году он проиграл Доминику Тиму в финале US Open.

Алькарас за победу на "Ролан Гаррос" заработал 2,4 миллиона евро, Зверев получит 1,2 млн.

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