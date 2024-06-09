На пост главы ЛОК избран бывший советник премьера, создавший угрозу безопасности страны

Имя нового президента Латвийского олимпийского комитета Раймонда Лаздиньша многим может ничего особенного не сказать, и на этой неделе, то, что он стал главным спортивным функционером в стране вызвало, как минимум, удивление. А 17 лет назад он работал в офисе премьера Айгара Калвитиса. И у Лаздиньша были и, кажется, все еще есть навыки и способности различными методами влиять на политические процессы и действовать за кулисами. Напомним важные факты, которые стоило бы помнить при оценке работы нового президента ЛОК и надзоре за ней, передает Nekā personīga.
Поддержкой в голосовании Раймонд Лаздиньш заручился, обещая крупные суммы спортивным федерациям. И тем, чей оборот и число участников невелики. Ранее Министерство образования и науки выбрало некоторые приоритетные виды спорта, которые могут рассчитывать на большую поддержку государства. В среде менее популярных видов спорта это вызвало недовольство. Лаздиньш воспользовался этим, обратившись к делегатам федерации и с помощью этих голосов стал президентом Латвийского олимпийского комитета.
Со спортом Лаздиньш был связан так много, что занял пост вице-президента гандбольного союза. А в основанном в 2008 году спортивном клубе PRINCIS, где единственным должностным лицом была жена Лаздиньша Лайла. В качестве единственных членов клуба действовали их сын и дочь. Обществу удалось привлечь пожертвования крупных государственных предприятий Latvijas valsts dzelzceļš и Latvijas valsts meži.
Утром 14 марта 2007 года жители Латвии узнали о возможном задержании мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Его обвиняли в тяжких преступлениях. Это событие потрясло и без того напряженную политическую обстановку.
В Рижском замке на тот момент последние месяцы на посту президента страны проводила Вайра Вике Фрейберга.
Отношения Сейма и правительства с президентом были накалены. Кабинет министров уже более двух лет возглавлял Айгар Калвитис, который вместе с Айнаром Шлесерсом и другими тяжеловесами не послушал предупреждений о том, что экономика перегревается и продолжил политику "газ в пол". Коалицию возглавила Народная партия. Вместе с объединением Латвийской первой партии, "Латвийского пути", СЗК и "Отечеству и свободе".
Арест Лембергса произошел в знаменательный момент. Ровно за четыре дня до этого в Рижском замке Вайра Вике Фрейберга заявила, что приостанавливает подготовленные правительством и Сеймом существенные поправки к законам об учреждениях безопасности.
Правительство использовало предусмотренное на тот момент Конституцией, что во время отпусков Сейма законы может принимать Кабинет министров. Изменения в законах о безопасности появились под руководством советника премьера Калвитиса Раймонда Лаздиньша. Их не согласовывали с возглавляемым президентом Советом национальной безопасности.
Суть поправок - увеличить роль премьера и уменьшить роль президента и Сейма в сфере государственной безопасности. Под контролем правительства на тот момент была Служба анализа информации, которую этими поправками Лаздиньша сделали бы главной в стране. Ему подчинялись бы Бюро по защите Сатверсме, Полиция безопасности, Служба военной разведки и безопасности. Фактически в руки премьера попала бы неконтролируемая власть над работой спецслужб.
При этом Служба анализа информации могла бы предоставить допуски высшей категории к гостайне, что до этого могло делать только Бюро по защите Сатверсме. Изменения не только позволили бы политикам напрямую контролировать работу органов безопасности. Бюро по защите Сатверсме охраняло конфиденциальную информацию НАТО. А союзники о такой рокировке и смене роли Бюро по защите Сатверсме не были в курсе.
Когда поправки к закону, созданные под руководством Лаздиньша, попали в Сейм, их на закрытых заседаниях рассматривала Комиссия по национальной безопасности. Ее возглавлял Дзинтарс Яунджейкарс из объединения LPP/LC Айнара Шлесерса. Консультантом комиссии был приглашен прежний начальник Бюро по защите Сатверсме Лайнис Камалдиньш. На тот момент - заместитель начальника службы внутренней безопасности принадлежащего Ventspils nafta Latvijas kuģniecība. Раймонд Лаздиньш в свое время был советником Яунджейкарса, когда он работал министром внутренних дел.
Президент приостановила публикацию измененных законов и передала их на всенародное голосование. Референдум состоялся, но до этого Сейм под давлением общественности скандальные поправки отменил. Позже и из Конституции исключили 81-ю статью.
Журналистка Мадара Фридриксоне читала протоколы заседаний, когда спорные поправки, сделанные под руководством Раймонда Лаздиньша, проходили через Кабинет министров и Сейм. По ее оценке, роль Лаздиньша как советника премьера Калвитиса в произошедшем была существенной.
Скандальным обернулось и следующее рабочее место Раймонда Лаздиньша в аэропорту Рига. В 2013 году, когда Лаздиньш являлся начальником Департамента безопасности аэропорта "Рига", было начато расследование о возможном шпионаже за разговорами работников аэропорта. Полиция безопасности при обыске изымает различное оборудование и компьютеры.
Существовало подозрение, что охранники Лаздиньша подключили записывающее устройство к системе связи аэропорта. Спустя несколько лет после суда, который обошелся аэропорту более чем в 100 тысяч евро, Лаздиньша и его подчиненных восстанавили на должности. Им назначили простой.
После договоренности и уплаты недополученной зарплаты - скорее всего в несколько десятков тысяч, Лаздиньш начинает работать над своим прежним начальником Айгаром Калвитисом в подконтрольном российскому "Газпрому" Latvijas gāze. Там он был руководителем отдела аналитики и предотвращения рисков эксплуатационно-технического департамента.
Калвитис принял на предприятие и других высокопоставленных в стране должностных лиц. Бывшего директора Госканцелярии Элиту Дреймане, бывшего министра здравоохранения Винету Велдре, отвечающую за работу с должниками.
В это время публично звучат множество историй о предприятиях и частных лицах, которым Latvijas gāze начислили огромные штрафы за якобы испорченные счетчики газа. Позднее Конституционный суд постановил, что такие крупные платежи Latvijas gāze не имел права взимать.
Еще в этом году Раймонд Лаздиньш пообещал вернуться в политику и ввести в нее новых людей. Он возглавлял прежнее политическое формирование Алдиса Гобземса "Каждому и каждой", которое переименовали в "Платформу 21". Партия по-прежнему получает деньги из госбюджета - неполные 190 тысяч евро в год. После того, как он стал руководителем ЛОК, свои политические амбиции Лаздиньш отложил в сторону.
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