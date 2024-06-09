На пост главы ЛОК избран бывший советник премьера, создавший угрозу безопасности страны

Имя нового президента Латвийского олимпийского комитета Раймонда Лаздиньша многим может ничего особенного не сказать, и на этой неделе, то, что он стал главным спортивным функционером в стране вызвало, как минимум, удивление. А 17 лет назад он работал в офисе премьера Айгара Калвитиса. И у Лаздиньша были и, кажется, все еще есть навыки и способности различными методами влиять на политические процессы и действовать за кулисами. Напомним важные факты, которые стоило бы помнить при оценке работы нового президента ЛОК и надзоре за ней, передает Nekā personīga.