Видео В Белгородской области горел склад российских боеприпасов

Днем местные власти сообщили, что в Белгороде и Белгородской области уже в третий раз за день объявляется воздушная тревога.

В соцсетях начали появляться фотографии и видеоматериалы с пожаром.

⚡️ Explosions occurred in the Belgorod region of Russia, followed by a fire - local media



Russian military correspondents report the possible destruction of an ammunition depot.



There are no official comments yet. Therefore, NEXTA cannot confirm or deny the information. pic.twitter.com/kqQxBvD71m — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2024

Russian media report that a Russian ammunitions warehouse is on fire after an attack in Belgorod region. https://t.co/mZfYpO76U3 pic.twitter.com/eT00teb8kR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 9, 2024

Во времени пожара были слышны звуки, похожие на взрывы.

Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что нападение произошло на склад боеприпасов в Ракитянском районе, расположенном примерно в 25 километрах от границы России и Украины.

Используя характерные для рельефа черты, OSINT-сообщество выявило местонахождение склада, оно находится по координатам 50.85619364612742 северной долготы, 35.90822632648259 восточной широты.

Кадры из видео Фото: @Osinttechnical/Twitter.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что пожар возник в нежилом здании и окрестные жилые здания эвакуируются.

При этом Минобороны России утверждало, что около 14:20 над Белгородской областью был уничтожен беспилотник.

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