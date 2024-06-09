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Видео В Белгородской области горел склад российских боеприпасов

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Днем 9 июня в Белгородской области, в России, произошел крупный пожар, были слышны взрывы, передают издания РБК и Astra.

Днем местные власти сообщили, что в Белгороде и Белгородской области уже в третий раз за день объявляется воздушная тревога.

В соцсетях начали появляться фотографии и видеоматериалы с пожаром.

Во времени пожара были слышны звуки, похожие на взрывы.

Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что нападение произошло на склад боеприпасов в Ракитянском районе, расположенном примерно в 25 километрах от границы России и Украины.

Используя характерные для рельефа черты, OSINT-сообщество выявило местонахождение склада, оно находится по координатам 50.85619364612742 северной долготы, 35.90822632648259 восточной широты.

Кадры из видео
Кадры из видео Фото: @Osinttechnical/Twitter.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что пожар возник в нежилом здании и окрестные жилые здания эвакуируются.

При этом Минобороны России утверждало, что около 14:20 над Белгородской областью был уничтожен беспилотник.

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