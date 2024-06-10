Кристап Порзиньгис в ночь на понедельник (по латвийскому времени) набрал 12 очков и помог "Бостон Селтикс" одержать вторую победу в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Селтикс" на своей площадке одержали победу над "Далласом" со счётом 105:98 (25:28, 29:23, 29:23, 22:24), увеличив преимущество в решающем противостоянии до 2-0.
Порзиньгис отыграл 23 минуты, набрал 12 очков (2б.4/4, 3б.0/3, штрафные 4/4), сделал четыре подбора, отдал результативную передачу и заблокировал два броска.
Пока латвийский баскетболист находился на площадке, "Селтикс" набрали на 12 очков больше, чем их соперники.
+12 Порзиньгиса стал лучшим результатом в этом матче для команды.
Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл: 32 очка, 11 подборов и 11 передач, но это не помогло "Далласу" избежать поражения.
В составе "Бостона" лучшие показатели результативности у Джру Холидея, на счету которого 26 очков и 11 подборов. Джейлен Браун набрал 21 очко и семь передач.
Деррик Уайт набрал в составе победителей 18 очков, а Джейсон Татум отличился 18 очками (3п.1/7), 12 передачами и девятью подборами.
Следующий матч состоится в Далласе 13 июня.
Kristaps bloķē 🚫pic.twitter.com/0F3I6pnNYj— LVBet NBA Latvija (@NBALatvija) June 10, 2024
Галерея: Порзиньгис помог "Бостону" одержать вторую победу в финале НБА
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