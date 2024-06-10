Новый автомобиль — покупка или подписка? Тестирует и делится впечатлениями Ренарс Зелтиньш

Давно прошли те времена, когда покупка автомобиля - сразу или в лизинг - была единственным экономически выгодным вариантом. В наши дни все большую популярность приобретает подписка на автомобили SIXT+, когда получить новый автомобиль можно даже за один день. Уже в течение года организатор мероприятий Ренарс Зелтиньш постоянно использует подписку на автомобиль для работы и поездок с семьей. Что ж, пришло время поделиться опытом и впечатлениями.
Насколько легко начать подписку на автомобиль?
Подписаться на автомобиль так же просто, как на услуги потоковой передачи фильма или музыки. Я открываю сайт www.sixtplus.lv или приложение SIXT+ Baltics, просматриваю каталог автомобилей со всем доступным ассортиментом, начиная с новых и малопользованных автомобилей популярных производителей, например, Toyota, Volkswagen, Škoda, Tesla, Audi, Cupra и многих других. Выбираю наиболее подходящую мне машину с учетом потребностей конкретного момента, отправляю заявку и уже на следующий день еду на новой машине. С другой стороны, если я не нахожу нужную мне машину, я обращаюсь в SIXT+, который подыщет для меня подходящую машину даже если ее нет в каталоге. Что может быть проще?
Почему я выбрал подписку?
Когда у меня была собственная машина, я подсчитал, сколько денег уходило за год не только на лизинг и топливо, но и на ремонт, страхование и налоги. Видя эту сумму, я могу объективно сравнить затраты с существующими лизинговыми предложениями. Обычно автовладелец думает, что будет выгоднее, но реальность может и обмануть, ведь мы никогда не подсчитываем время, которое тратим на все, что связано с обслуживанием автомобиля. С подпиской мне не нужно беспокоиться о том, что делать, если что-то случится, например, спустило колесо, пришло время техосмотра или нужно платить налоги. Все включено в цену и в один ежемесячный платеж, а клиентский сервис доступен в любое время по звонку. Я считаю, что подписка на автомобиль - отличная альтернатива покупке собственного автомобиля, ведь вам самому придется заботиться только о топливе или электрозарядке и жидкости для омывания стекла.
Я оценил и то, что мне и моей семье не нужно брать на себя долгосрочные обязательства, поскольку автомобиль можно вернуть в любое время - без штрафных санкций. Это обязательно оценят люди, которым автомобиль нужен только на определенный срок/ Если летом вы перемещаетесь на велосипеде или мотоцикле, а зиму проводите в теплых странах, вам не нужно платить за машину, которая стоит возле дома.
Однако если желание иметь собственный автомобиль все же неодолимо, подписка станет хорошей альтернативой длительному тестированию автомобиля перед покупкой. Предлагаемые автосалонами тесты на несколько часов или даже дней не всегда дают полное представление о том, насколько автомобиль подходит для повседневных нужд семьи или бизнеса. В случае, если нового автомобиля нет в наличии и нужно ждать, подписка на автомобиль дает возможность выбрать автомобиль на время, пока вы ждете доставки автомобиля своей мечты.
Каков срок подписки на автомобиль?
Я пользуюсь подпиской на автомобиль уже год, но теперь подписка стала еще привлекательнее. Срок подписки и использования автомобиля можно продлить до 48 месяцев. Чем дольше срок, тем ниже ежемесячный платеж. Это делает услугу финансово более выгодной, позволяя уменьшить и зафиксировать общие затраты в долгосрочной перспективе.
Изучи перед тем, как подписаться!
Не все и не всегда так, как рассказывается в рекламных слоганах с заманчивыми ценами. На что следует обратить внимание перед подпиской на автомобиль, чтобы избежать нежелательных сюрпризов?
- Какова настоящая окончательная цена. Обратите внимание не только на ежемесячный платеж, но и на размер первоначального взноса. Она может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Также оцените, какие дополнительные услуги включены в цену.
- Разрешенный месячный лимит пробега. Планируемый пробег автомобиля следует выбирать достаточно точно, без лишних запасов, чтобы не переплачивать за прокат автомобиля каждый месяц. Также следует обратить внимание на политику компании по стоимости лишних километров – помесячно или в целом за период.
- Страхование. Важно обратить внимание на условия страховых случаев автомобиля, а также объем ответственности в случае дорожно-транспортного происшествия. Также следует убедиться, что эта ответственность закреплена во всех случаях, ведь зачастую самориск за угон или гибель автомобиля измеряется несколькими тысячами евро.
- Дополнительные расходы. Чтобы не переплачивать, следует убедиться, что в абонемент включены такие расходы, как технические осмотры CSDD, соответствующие налоги, техническое обслуживание, ремонт, а также зимняя и летняя резина и шиномонтаж. С другой стороны, следует понять, включен ли в сервис подменный автомобиль в то время, как машина находится в сервисе.
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