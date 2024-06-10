Новый автомобиль — покупка или подписка? Тестирует и делится впечатлениями Ренарс Зелтиньш

Подписаться на автомобиль так же просто, как на услуги потоковой передачи фильма или музыки. Я открываю сайт www.sixtplus.lv или приложение SIXT+ Baltics, просматриваю каталог автомобилей со всем доступным ассортиментом, начиная с новых и малопользованных автомобилей популярных производителей, например, Toyota, Volkswagen, Škoda, Tesla, Audi, Cupra и многих других. Выбираю наиболее подходящую мне машину с учетом потребностей конкретного момента, отправляю заявку и уже на следующий день еду на новой машине. С другой стороны, если я не нахожу нужную мне машину, я обращаюсь в SIXT+, который подыщет для меня подходящую машину даже если ее нет в каталоге. Что может быть проще?

Когда у меня была собственная машина, я подсчитал, сколько денег уходило за год не только на лизинг и топливо, но и на ремонт, страхование и налоги. Видя эту сумму, я могу объективно сравнить затраты с существующими лизинговыми предложениями. Обычно автовладелец думает, что будет выгоднее, но реальность может и обмануть, ведь мы никогда не подсчитываем время, которое тратим на все, что связано с обслуживанием автомобиля. С подпиской мне не нужно беспокоиться о том, что делать, если что-то случится, например, спустило колесо, пришло время техосмотра или нужно платить налоги. Все включено в цену и в один ежемесячный платеж, а клиентский сервис доступен в любое время по звонку. Я считаю, что подписка на автомобиль - отличная альтернатива покупке собственного автомобиля, ведь вам самому придется заботиться только о топливе или электрозарядке и жидкости для омывания стекла.