ISW: Разрешения Киеву на удары по целям в РФ недостаточно

ISW называет изменение западной политики "шагом в правильном направлении", однако подчеркивает, что "этого недостаточно, чтобы срывать операции ВС РФ в сколько-нибудь значительной степени".

По оценкам ISW, такая возможность появилась бы если бы Запад разрешил ВСУ использовать поставленное им оружие для ударов по оперативному тылу российской военной группировки и ее глубокому тылу на территории России.

Ряд стран Запада разрешили Украине бить по военным целям в РФ

В конце мая на фоне усиления российских ударов по Харьковской области целый ряд стран разрешили Украине, обороняющейся от вторжения РФ, использовать предоставленное ими оружие, чтобы атаковать военные объекты на российской территории. Ранее с призывом снять ограничения по использованию ВСУ западного оружия выступили НАТО и ЕС.

В ответ Москва пригрозила США "фатальными последствиями" подобных решений, касающихся использования Украиной предоставленного ей американского оружия. Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности "асимметричного ответа" Западу.

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