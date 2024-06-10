Названы соперники сборной Латвии по хоккею в отборе на Олимпийские игры

Турнир с участием сборной Латвии пройдет с 29 августа по 1 сентября в "Арена Рига". Билеты на матчи можно приобрести с сегодняшнего дня на сайте Латвийской федерации хоккея lhf.lv, а также на сайте passportix.eu.

Соперниками сборной Латвии в борьбе за единственную путевку на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо станут хоккеисты из Франции, Словении и Украины.

Сборная Латвии начнет турнир 29 августа в 20:00 с матча против словенцев. 30 августа в 20:00 соперниками будут хоккеисты из Украины, а в последнем матче квалификации 1 сентября в 17:00 придется сразиться со сборной Франции.

Билеты на матчи отборочного турнира можно приобрести в шести различных ценовых категориях. В зависимости от сектора цена одного билета составляет 7, 12, 17, 22, 27 и 41 евро. Первые две категории билетов продаются по специальной акционной цене.

Дети и молодежь в возрасте от 7 до 17 лет, а также пенсионеры и инвалиды смогут приобрести билеты со скидкой 50%, а дети до шести лет смогут пройти на матчи бесплатно.

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