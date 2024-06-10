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Скончался многолетний журналист LTV и спортивный комментатор Эдвин Давидсонс

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Скончался многолетний журналист LTV и спортивный комментатор Эдвин Давидсонс
Скончался многолетний журналист LTV и спортивный комментатор Эдвин Давидсонс Фото: Ieva Leiniša/LETA

Скончался многолетний спортивный журналист и комментатор Латвийского телевидения Эдвин Давидсонс, сообщает служба новостей LTV.

В первые 13 лет своей карьеры Давидсонс создавал в передаче "Панорама" сюжеты, в том числе о промышленности.

В 1976 году он сосредоточился на спортивных новостях, которые навсегда остались в памяти многих зрителей. Давидсонс был свидетелем замены различных технологий, но всегда сохранял искренний интерес к спорту и его постоянному разнообразию.

В 2018 году Давидсонс был награжден Орденом Трех звезд за пожизненный вклад в работу.

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