Скончался многолетний журналист LTV и спортивный комментатор Эдвин Давидсонс

В первые 13 лет своей карьеры Давидсонс создавал в передаче "Панорама" сюжеты, в том числе о промышленности.

В 1976 году он сосредоточился на спортивных новостях, которые навсегда остались в памяти многих зрителей. Давидсонс был свидетелем замены различных технологий, но всегда сохранял искренний интерес к спорту и его постоянному разнообразию.

В 2018 году Давидсонс был награжден Орденом Трех звезд за пожизненный вклад в работу.

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