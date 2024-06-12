Поиски тепла, счастья, безопасности, жажда приключений, желание следовать за любимым человеком, бегство от войны... Существуют разные причины, по которым многие латвийцы как в одиночку, так и со своими семьями за последние три года переехали в Испанию. Мы пытаемся разобраться, что является магнитом Испании, а что - жесткой, горькой оболочкой, сопутствующей солнцу и теплу.

Пару десятилетий назад латыши искали счастья в Ирландии и Великобритании. Это была возможность заработать и помочь семье, оставшейся в Латвии. Позже семья тоже переезжала. Теперь сбор грибов в Ирландии превратился в сбор апельсинов в Испании. В Испанию переезжают даже соотечественники, считающие Великобританию своей родиной. Что же является той золотой панацеей, которая заставляет собрать чемоданы и уехать без оглядки?

Своим опытом делятся три латвийки: одна живет в Испании уже 17 лет, хотя отправилась в путешествие лишь для того, чтобы познакомиться с испанской культурой; другая приехала всего на пару месяцев, но уже покупает дом и решила там остаться; а третья последовала за мужем на его родину, живет там семь лет, ухаживает за оливковой рощей и тоскует по латвийским зимам.