Где можно будет бесплатно смотреть на большом экране футбольные матчи UEFA EURO 2024?

Уже вечером 14 июня болельщики смогут посмотреть первый матч чемпионата, в котором встретятся сборные Германии и Шотландии. Все игры будут транслироваться на большом экране в течение всего месяца, пока будет продолжаться чемпионат. Исключением станут только 23 и 24 июня, когда Латвия будет отмечать праздник Лиго: в эти дни трансляции игр не будет.
Аттракционы для детей в фан-зоне
Футбольных фанатов ожидает разнообразная развлекательная программа. Детей ждут надувные аттракционы, различные футбольные игры малого формата и другие увлекательные активные мероприятия.
Взрослые болельщики в ожидании очередного матча смогут развлечься, играя в футбольный дартс, футбольный гольф, новус, настольный футбол и другие игры. О создании у гостей приподнятого, веселого и боевого настроения позаботятся диджеи. В свою очередь, во время чемпионата будет предложен широкий и разнообразный выбор закусок и напитков, создав во время каждой игры атмосферу настоящего футбольного праздника.
Поскольку Lidl является официальным партнером UEFA EURO 2024 по всей Европе, латвийская сеть в рамках чемпионата Европы по футболу также предлагает латвийским болельщикам широкий выбор всевозможных мероприятий. Также в магазинах сети любой желающий может приобрести официальные продукты чемпионата UEFA EURO 2024 для фанатов - футбольные мячи, детские спортивные костюмы и т. д.
Активно поддерживая развитие футбола в стране, Lidl Latvija стал в 2024 году официальным спонсором чемпионата Латвии по футболу среди девушек LFF, а также подписал с Lidl Arena договор о сотрудничестве с целью популяризации футбола и как вида спорта, и как вида спортивного отдыха.
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