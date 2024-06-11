Где можно будет бесплатно смотреть на большом экране футбольные матчи UEFA EURO 2024?

Фан-зона в помещениях на улице Калнциема, 6, будет открыта на протяжении всего чемпионата вплоть до захватывающей, полной кипящих эмоций финальной игры 14 июля. Болельщикам, от самых юных до самых опытных и бывалых, в течение всего этого времени будет предложен широкий ассортимент как развлечений, так и угощений.

Чемпионат UEFA EURO 2024 начнется 14 июня и завершится финальной игрой в Берлине 14 июля. Латвийские футболисты в чемпионате не участвуют, однако это вовсе не значит, что нога латвийца не ступит на большое футбольное поле Германии!

Команда Lidl Kids Team - а это 11 ребят со всей Латвии - 29 июня выведет на футбольную арену Берлина футболистов - участников 1/8 финала чемпионата. В составе команды в Германию отправятся 4 юных рижанина, по одному ребенку из Огре, Резекне, Добеле, Лиепаи, Тукумса, и по одному - из Валмиерского и Сигулдского краев. Эта уникальная возможность была разыграна среди более чем 8600 детей, подавших заявку на участие в лотерее, призом в которой была возможность сопровождать на поле лучших футболистов Европы.