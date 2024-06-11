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Где можно будет бесплатно смотреть на большом экране футбольные матчи UEFA EURO 2024?

rus.tvnet.lv
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Фото: Пресс-фото

14 июня в Германии стартует крупнейшее футбольное событие Европы - UEFA EURO 2024™. Поэтому в Риге в этот день в 18:00 Lidl Arena вместе с участниками Lidl Kids Team откроет самую большую в стране фан-зону чемпионата UEFA EURO 2024.

Смотреть футбольные матчи чемпионата на большом экране - вместе, одной большой компанией, и абсолютно бесплатно - приглашают всех футбольных болельщиков!

Фан-зона в помещениях на улице Калнциема, 6, будет открыта на протяжении всего чемпионата вплоть до захватывающей, полной кипящих эмоций финальной игры 14 июля. Болельщикам, от самых юных до самых опытных и бывалых, в течение всего этого времени будет предложен широкий ассортимент как развлечений, так и угощений.

Чемпионат UEFA EURO 2024 начнется 14 июня и завершится финальной игрой в Берлине 14 июля. Латвийские футболисты в чемпионате не участвуют, однако это вовсе не значит, что нога латвийца не ступит на большое футбольное поле Германии!

Команда Lidl Kids Team - а это 11 ребят со всей Латвии - 29 июня выведет на футбольную арену Берлина футболистов - участников 1/8 финала чемпионата. В составе команды в Германию отправятся 4 юных рижанина, по одному ребенку из Огре, Резекне, Добеле, Лиепаи, Тукумса, и по одному - из Валмиерского и Сигулдского краев. Эта уникальная возможность была разыграна среди более чем 8600 детей, подавших заявку на участие в лотерее, призом в которой была возможность сопровождать на поле лучших футболистов Европы.

"Футбол - это король среди видов спорта, и мы приглашаем футбольных фанатов воспользоваться такой возможностью - посмотреть все матчи чемпионата Европы по футболу на большом экране в хорошо оборудованной фан-зоне, вместе с друзьями, семьями и другими единомышленниками. Мы рады участвовать в этом футбольном празднике и надеемся, что матчи чемпионата будут интересными, а реакция болельщиков - громкой и активной!" - говорит руководитель по маркетингу компании Томас Делле.

Уже вечером 14 июня болельщики смогут посмотреть первый матч чемпионата, в котором встретятся сборные Германии и Шотландии. Все игры будут транслироваться на большом экране в течение всего месяца, пока будет продолжаться чемпионат. Исключением станут только 23 и 24 июня, когда Латвия будет отмечать праздник Лиго: в эти дни трансляции игр не будет.

Аттракционы для детей в фан-зоне

Футбольных фанатов ожидает разнообразная развлекательная программа. Детей ждут надувные аттракционы, различные футбольные игры малого формата и другие увлекательные активные мероприятия.

Взрослые болельщики в ожидании очередного матча смогут развлечься, играя в футбольный дартс, футбольный гольф, новус, настольный футбол и другие игры. О создании у гостей приподнятого, веселого и боевого настроения позаботятся диджеи. В свою очередь, во время чемпионата будет предложен широкий и разнообразный выбор закусок и напитков, создав во время каждой игры атмосферу настоящего футбольного праздника.

Поскольку Lidl является официальным партнером UEFA EURO 2024 по всей Европе, латвийская сеть в рамках чемпионата Европы по футболу также предлагает латвийским болельщикам широкий выбор всевозможных мероприятий. Также в магазинах сети любой желающий может приобрести официальные продукты чемпионата UEFA EURO 2024 для фанатов - футбольные мячи, детские спортивные костюмы и т. д.

Активно поддерживая развитие футбола в стране, Lidl Latvija стал в 2024 году официальным спонсором чемпионата Латвии по футболу среди девушек LFF, а также подписал с Lidl Arena договор о сотрудничестве с целью популяризации футбола и как вида спорта, и как вида спортивного отдыха.

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