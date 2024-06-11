Видео Что за закрытыми дверями обсуждали страны восточного фланга НАТО?

Столтенберг ответил, что сейчас он сосредоточен на том, чтобы саммит НАТО в Вашингтоне прошел успешно. Он отметил, что на саммите необходимо принять множество важных и стратегических решений в отношении политики сдерживания и обороны, поддержки Украины. Кроме того, предстоит принять решение о способах укрепления партнерских отношений с другими регионами мира, в том числе в контексте угроз региону со стороны Китая.

"Одна из моих задач на этом посту - гарантировать и то, что Украине будет оказываться необходимая поддержка, сколько это потребуется. Ожидаю, что союзники на саммите смогут договориться о том, каким образом НАТО возьмет на себя руководство в вопросе оказания поддержки безопасности Украины и организации обучения украинских военнослужащих", - сказал Столтенберг журналистам.

По его мнению, необходимо найти долгосрочный финансовый источник для поддержки Украины, но поскольку союзники по НАТО обеспечивают более 90% поддержки Украине, по мнению Столтенберга, было бы только логично, чтобы НАТО продолжило координировать эти меры. Генсек НАТО подчеркнул, что также необходимо предотвращать различные задержки и разрывы в оказании поддержки, с которыми Украина столкнулась зимой.