Видео Что за закрытыми дверями обсуждали страны восточного фланга НАТО?

На совместной пресс-конференции президенты трех стран восточного фланга НАТО и генсек альянса рассказывают об основных темах, которые обсуждались в ходе встречи накануне важного саммита НАТО в Вашингтоне. TVNET ведет прямую трансляцию с мероприятия.
Во вторник, 11 июня, в Риге прошел саммит так называемой Бухарестской девятки (B9), в котором также принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
На саммите лидеры B9 и других стран встретились за закрытыми дверями, чтобы согласовать общие позиции относительно безопасности восточного фланга в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне в июле.
О том, что обсуждалось во время встречи, на пресс-конференции в 16:00 докладывают президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Видео: Запись пресс-конференции
"Бухарестская девятка" была создана в 2015 году как площадка для дискуссий между представителями восточного фланга НАТО - Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.
Как сообщил советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис, рижский саммит проходит в юбилейный год НАТО - в этом году отмечается 75-летие создания альянса и 20-летие членства в нем Латвии.
Генсек НАТО призывает не сомневаться в готовности альянса защищать всех союзников
Не нужно сомневаться в готовности и способности альянса защищать всех союзников, подчеркнул Столтенберг на встрече с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в Рижском замке.
Отвечая на вопрос о прозвучавших опасениях, что Россия может напасть на одну из стран НАТО, Столтенберг отметил, что НАТО готово защищать всех союзников. По его мнению, за прошедшие годы страны альянса осуществили самое масштабное расширение системы совместной обороны со времен холодной войны.
Он указал, что боевые группы НАТО находятся в странах восточного фланга, в том числе в Латвии, Литве и Эстонии. По словам Столтенберга, НАТО развернуто в регионе, чтобы защищать и защищаться. Он также отметил, что это способ предотвращения атак.
"Политика сдерживания и сильная коллективная оборона важны для НАТО не потому, что мы пытаемся спровоцировать конфликт. Мы пытаемся предотвратить любые конфликты, нападения на страны НАТО. Главная задача альянса - гарантировать мир путем проведения достаточно внушительной политики сдерживания на разных уровнях", - сказал генсек НАТО журналистам.
Он также сослался на 5-ю статью Североатлантического договора, в которой юридически прописано, что в случае нападения государства-участники альянса должны помогать друг другу - для этого не требуется никакого единогласного решения. Столтенберг подчеркнул, что за прошедшие годы альянс существенно усилил систему совместной обороны, чтобы НАТО было готово к таким случаям.
В прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе полномочия генерального секретаря НАТО Столтенберга были продлены в четвертый раз - до 1 октября текущего года. В преддверии саммита альянса в Вашингтоне и возможного окончания срока полномочий ему был задан вопрос о приоритетах на этом посту.
Столтенберг ответил, что сейчас он сосредоточен на том, чтобы саммит НАТО в Вашингтоне прошел успешно. Он отметил, что на саммите необходимо принять множество важных и стратегических решений в отношении политики сдерживания и обороны, поддержки Украины. Кроме того, предстоит принять решение о способах укрепления партнерских отношений с другими регионами мира, в том числе в контексте угроз региону со стороны Китая.
"Одна из моих задач на этом посту - гарантировать и то, что Украине будет оказываться необходимая поддержка, сколько это потребуется. Ожидаю, что союзники на саммите смогут договориться о том, каким образом НАТО возьмет на себя руководство в вопросе оказания поддержки безопасности Украины и организации обучения украинских военнослужащих", - сказал Столтенберг журналистам.
По его мнению, необходимо найти долгосрочный финансовый источник для поддержки Украины, но поскольку союзники по НАТО обеспечивают более 90% поддержки Украине, по мнению Столтенберга, было бы только логично, чтобы НАТО продолжило координировать эти меры. Генсек НАТО подчеркнул, что также необходимо предотвращать различные задержки и разрывы в оказании поддержки, с которыми Украина столкнулась зимой.
"Должна быть доступна непрерывная, стабильная военная помощь. Это также стало бы четким сигналом Москве о том, что не стоит ждать снижения потенциала Украины. Мы должны показать, что готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это могло бы привести к завершению этой войны в гораздо более быстром, предсказуемом будущем. Это не даст возможности Москве дожидаться, пока силы Украины иссякнут. Сейчас необходимо показать, что Украина готова существовать как суверенное и независимое государство", - сказал Столтенберг.
Ринкевич и Столтенберг сошлись во мнении о необходимости отмены ограничений на применение военной помощи Украине
Эдгар Ринкевич и Йенс Столтенберг единодушны во мнении о необходимости отмены ограничений на применение военной помощи, оказываемой Украине, сообщил LЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.
Президент Латвии вручил Столтенбергу орден Трех звезд и назначил командором Большого креста ордена Трех звезд за особые заслуги и существенный вклад в укрепление безопасности и обороны Латвии на основании решения Капитула орденов от 10 апреля.
Ринкевич подчеркнул, что присуждение высшей государственной награды Столтенбергу является подтверждением его вклада в политическое и военное укрепление альянса НАТО в особо сложных геополитических условиях. По мнению президента Латвии, Столтенберг значительно способствовал укреплению обороны и безопасности Латвии путем размещения боевых групп расширенного присутствия на восточном фланге НАТО, а также способствовал международной поддержке Украины в ее борьбе с российским агрессором с первых дней войны.
В беседе с генсеком НАТО президент обсудил предстоящий 9-11 июля саммит НАТО в Вашингтоне, на котором Латвию будет представлять президент страны. Ринкевич подчеркнул необходимость принятия на саммите НАТО решений, которые укрепят потенциал сдерживания, обеспечат защиту территорий стран НАТО с первого сантиметра, а также долгосрочную поддержку Украины.
В ходе встречи президент отметил роль НАТО и союзников альянса в обеспечении долгосрочной поддержки Украины. По его мнению, на саммите в Вашингтоне необходимо договориться о пакете помощи Украине, который окажет значительную военную и финансовую поддержку Украине в долгосрочной перспективе.
Президент Латвии не считает отсутствие президента Венгрии на саммите особым сигналом
Отсутствие президента Венгрии Тамаша Шуйока на саммите не следует рассматривать как явный или скрытый сигнал, заявил перед началом саммита Эдгар Ринкевич.
Он отметил, что Венгрия представлена на уровне послов, поэтому она "является частью этого процесса". Президент Латвии выразил желание больше сосредоточиться на том, чтобы страны договорились о совместных действиях до саммита НАТО в Вашингтоне. Он также добавил, что обычно так и происходит и в какой-то момент оказывается, что тот или иной президент не может приехать, хотя к концу прошлой недели участие президента Венгрии в саммите было запланировано.
Говоря о саммите, президент Латвии подчеркнул, что он в некотором смысле исторический, так как впервые будет возможность обсудить многие вопросы вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерсоном. По словам Ринкевича, вопросы безопасности нельзя делить на восточный и северный фланги НАТО, так как у стран много общих проблем.
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