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Дожди, грозы и град: синоптики о погоде в ближайшие сутки

rus.tvnet.lv/LETA
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Ливень в Риге. Иллюстративное фото.
Ливень в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

Вечером во вторник и в среду, 11 июня, в большинстве районов Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы и град, прогнозируют синоптики.

Временами небо будет проясняться. Будет дуть слабый или умеренный западный юго-западный ветер на побережье и при грозе с усилением до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +8...+13 градусов, днем потеплеет до +15...+20 градусов.

В Риге в среду временами будет идти дождь, между облаками выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +11 градусов ночью и +18 градусов днем.

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